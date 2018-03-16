Что планирует сделать глава Динского района за 5 лет?

Глава администрации Динского района Сергей Пономарев опубликовал программу своей деятельности на пятилетний период (2018-2022 годы), разделив ее на несколько блоков. «РВС» отметила наиболее интересные обещания и взяла их на заметку, чтобы в дальнейшем проследить за воплощением этих идей в жизнь. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте администрации Динского района.

Экономика

В 2018 году планируется разработать документы социально-экономического развития района, в которых будут определены основные цели развития до 2030 года и мероприятия для их реализации. В плане делать основной упор на инвестиционное развитие всех отраслей. Для этого будут привлекать инвестиции и продвигать приоритетные проекты в рамках частного партнерства.

Сейчас в инвестиционном сегменте Динского района имеется 37 проектов на сумму 9,4 млрд рублей. Среди них привезенные из Сочи 6 соглашений: строительство жилого комплекса «Белые Росы» в Динской, инвестор – ООО «ЮгСтройИмпериал» (до 2025 года), в 2018-2019 годах в станице Новотитаровской ООО «Аскалон» построит кондитерский цех, а в планах ООО «Ахтарское» – расширение производства жирных натуральных кислот в Динской. 200 миллионов рублей готово вложить ООО «Кубаньмельпродукт» с целью расширить динское предприятие по производству кондитерских изделий. И, наконец, ООО «Торговый дом «Меркурий» будет проводить реконструкцию здания, чтобы там появился медицинский центр.

Реализация проектов позволит создать новые рабочие места и обеспечит рост бюджета района.

Сельское хозяйство

В указанный период будет продолжаться работа по повышению конкурентоспособности отрасли растениеводства. Поэтапно будут внедряться в производство научно-обоснованные системы земледелия и технологии выращивания сельскохозяйственных культур. При этом максимально планируется использовать научно-селекционные достижения. Будут проводиться работы по реконструкции мелиоративных систем и строительству новых и не только.

Кроме того, упор сделают на развитие производства овощей, картофеля, плодово-ягодных и орехоплодных культур с использованием новейших инновационных технологий. Еще одна задача – развитие отрасли животноводства путем увеличения поголовья скота.

Интересным стал пункт «инициатива рассмотрения вопроса о разведении свиней в личных подсобных хозяйствах и хозяйствах других форм собственности». Неоднократно жители жаловались, что не могут разводить свиней на своем участке.

Развитие сельскохозяйственной кооперации, переработки продукции в районе, ее сбыт, в том числе путем предоставления участия производителям в выставках и ярмарках, – еще одна идея, способствующая развитию сельского хозяйства.

Промышленность

Неоднократно на отчетных сессиях отмечалась проблема развития промышленной области. 19 инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в пятилетний период, поспособствуют расширению мощности и наращиванию объемов выпускаемой продукции кондитерского и хлебопекарного производства, мясопереработки, производства безалкогольных напитков, металлообработки и производства стеклопакетов, консервного производства, мебельного производства, создать новые направления (производство лакокрасочной продукции, переработка шин в материал для покрытия спортплощадок).

Планируется обеспечить ежегодное участие предприятий в краевой программе для получения субсидий на внедрение передовых технологий в производство. Кроме того, каждый год район намерен проводить выставку промышленной продукции, которая производится на нашей земле, для продвижения сбыта.

Потребительская сфера и развитие предпринимательства

В каждом сельском поселении будут устанавливать социальные ряды, а в Динском и Новотитаровском – еще и «фермерские дворики». В таких местах люди смогут реализовать продукцию с собственных приусадебных участков.

Реализация программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район» - еще один немаловажный пункт для предпринимателей. Он позволит повысить доступность финансов для их дела.

В течение 5 лет планируется увеличить количество получателей микрозаймов с процентными ставками от 5,75 до 7,75 % до 20 предприятий ежегодно.

Муниципальная собственность

В 2018 году будет проведена инвентаризация всех категорий земельных участков. В программе обращается внимание на необходимость увеличения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. Так, ежегодно планируется формировать 100-120 участков, которые будут передаваться этой категории граждан.

Градостроительная деятельность

Планируется разработка подробной концепции центральных территорий поселений для формирования единого архитектурного стиля, учитывая специфику каждого из них.

За 5 лет к единому архитектурному облику планируется привести все центральные улицы поселений. Особое внимание уделят строительству многоквартирных жилых домов на этапе подготовки разрешительной документации.

Строительство, благоустройство и коммунальная инфраструктура

В 2018 году на ремонт улично-дорожной сети направят 124,7 млн рублей из бюджетов всех уровней, что позволит отремонтировать 17,24 км дорог в асфальтобетонном исполнении и 83,85 км в гравийном исполнении.

В период 2019-2022 годов не менее 550 млн рублей направят на ремонт и строительство дорог.

В пятилетний период будет проведен ремонт и замена устаревшего оборудования в котельных образовательных учреждений на современное и энергосберегающее.

Здравоохранение





В течение пяти лет планируется укрепление материально-технической базы медучреждений.

Так, в 2018 году будет завершен ремонт Динской районной поликлиники для приема взрослого населения. В этом же году планируется приобретение компьютерного томографа.

В 2018-2019 годах запланировано строительство офиса врача общей практики на хуторе Карла Маркса и проведение капитального ремонта здания стационара Старомышастовской участковой больницы.

В 2018-2020 годах сделают капитальный ремонт здания женской консультации с последующим перепрофилированием ее в детскую поликлинику с установкой современного оборудования.

В 2020-2021 годах в плане проведение капитального ремонта хирургического корпуса, ремонта дневного стационара и отделения скорой медицинской помощи в Новотитаровской РБ № 1.

В 2019-2020 годах необходимо выполнить ремонт акушерского отделения и операционного блока Динской центральной районной больницы с переоснащением медицинским оборудованием.

Также планируется установить четыре модульных здания фельдшерско-акушерских пунктов – три в Мичуринском сельском поселении и одно в поселке Дальнем Нововеличковского сельского поселения.

Образование

Особое внимание в вышеуказанный период уделяется укреплению материально-технической базы школ и детских садов района. Кроме того, акцент делается на развитии агроклассов и направлении робототехники.

Также во всех образовательных учреждениях будет проводиться поэтапный капитальный ремонт.

Запланировано строительство общеобразовательных школ: в поселке Южном на 1100 мест, в станице Динской – двух школ на 550 мест и на 400 мест, в станице Новотитаровской – двух школ по 550 мест;

В этот период появятся детские сады в станице Васюринской на 80 мест; в станице Новотитаровской – на 200 мест; в поселке Зарождение – на 80 мест.

Стоит заметить, что в планах строительство нескольких образовательных учреждений, но о селе Красносельском в программе не упоминается. Хотя неоднократно жители этого населенного пункта сетовали на то, что их школа слишком мала. Тем более село активно заселяется, а значит, такая потребность есть.

Физическая культура и спорт

В 2018-2019 годах в планах строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном на территории школы № 1 станицы Динской;

В 2019-2020 годах построят многофункциональные спортивные площадки в поселках Найдорф и Украинский, в школе № 7 станицы Пластуновской; малобюджетные спортивные комплексы в поселке Южном, на хуторе Карла Маркса и в станице Динской.

Семья и детство

В 2018-2022 годах планируется приобрести около 100-120 квартир для детей-сирот.

В рамках реализации социальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» по состоянию на 1 января 2018 года в реестре числится 42 семьи. В указанный период будет обеспечено ежегодное предоставление молодым семьям – участникам программы – социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.