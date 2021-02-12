Что подарить мужчине на День защитника Отечества?

Грядет праздник – 23 февраля, День защитника Отечества, и представительницы прекрасного пола уже задумываются, чем же порадовать своих защитников. Совет здесь один: присмотритесь к мужчине, к его увлечениям и подберите что-нибудь специально для него. А чтобы вам легче было определиться, обязательно загляните в эти магазины.

Магазин "Пристань рыбака" @pristan_ribaka

Большой ассортимент товаров к 23 февраля. Подарочные наборы, принадлежности для охоты, рыбалки, отдыха и многое другое.

Адрес: станица Динская, ул Гоголя, 88 а (пересечение ул. Гоголя и Красной), режим работы: 8.00-19.00. Телефон: 8-918-96-40-605.





"Посуда Market" @akaposuda

Оригинальные подарки, национальная посуда, все для отдыха на природе и другое. Адрес: станица Динская, улица Красная, 94\1, ТЦ "Динск-Сити".





"Хмельное стекло" @hmelsteklo

Сувениры, которые вдохновляют. Волшебный декор из хмельного стекла. Любое изделие на заказ - бутылки, рюмки, менажницы или конфетницы - отличный подарок для всех! Телефон: 8-903-454-89-61.



