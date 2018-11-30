Что подарить на Новый год

Многообразие новогодних подарков нередко вводит нас в ступор. Пестрящие витрины сбивают с толку. Как же найти тот самый, удивительный и неповторимый?

Не надо затягивать с покупками. Акции и скидки во многих магазинах начинают действовать уже с 1 декабря. Но прежде чем бездумно тратить деньги на то, что годами будет пылиться на полке, стоит ознакомиться с последними трендами. Актуальность сладких подарков для детей никто не оспаривает, но пусть конфеты малышу подарит Дед Мороз на утреннике в детском саду. А под домашней елкой каждый ребенок хочет найти особенный сюрприз, выбранный именно для него. Женщины тоже вряд ли обрадуются наборам для душа, которыми забиты полки гипермаркетов. Та же история с мужскими носками и носовыми платками.

Детские мечты

Дети младшего возраста, безусловно, обрадуются игрушке. Правильнее будет отдать предпочтение персонажам любимых мультгероев. Неплохо, если подарок будет еще и с развивающими функциями. Подростков игрушкой не удивишь. Им придутся по душе гаджеты, квадрокоптеры, аксессуары для смартфонов.

Дамский каприз

Какая женщина откажется от хорошего парфюма, брендовой косметики или украшений? Но вкусы у всех разные. Чтобы не омрачать праздник, не угадав с ароматом или цветом, положите под елку подарочный сертификат. Многие магазины и SPA-салоны предлагают такой вариант.

Мужской интерес

Выбрать подарок для мужчины не так уж и сложно. Главное – знать, чем он увлекается. Заядлому рыбаку можно подарить спиннинг, мотоциклисту – необычный шлем, спортсмену – абонемент в спортзал. Коллекционер спиртных напитков наверняка обрадуется бутылке эксклюзивного алкоголя.

Для близких и коллег

Коллегам можно подарить сувениры или ежедневники, которые никогда не бывают лишними в рабочем процессе. Родственников можно побаловать хорошим пледом или пазлами из фото. Если позволяют финансы, можно подарить. что-то из мебели. Например, кресло-качалку. Только согласуйте такой подарок с его будущим владельцем.