Что подарить женщине в зависимости от ее знака зодиака?

В преддверие витающих запахов расцветающих деревьев и цветов, пения весенних птиц, самого яркого праздника, где флёр любви и улыбок наполняет сердца, а утро прекрасного Женского дня наполнено вниманием ароматных букетов от сильных мужчин нашей планеты, ну вот не задача, возникает вопрос: «Что же подарить и чем удивить свою единственную и неповторимую?»

Немного о подарках и то, какой архетип Богини, ассоциируется с вашей женщиной по знакам Зодиака.

⠀

Овны- Богиня Артемида –довольно целенаправленна и всегда знает, чего хочет, как правило, добивается своего.

Для них очень важен внешний вид подарка, они любит яркие и красивые упаковки! Представители этого знака оценят контрастные цвета в одежде, в том числе стильный спортивный костюм. Абонемент в спортзал или в бассейн, а также спортивный инвентарь, а для самых смелых аттракционы в виде троллеев, прыжков с парашютом,также будет приятен массаж, а косметические процедуры станут отличным подарком к празднику.Но, если они часто меняют увлечение, то таким представителям лучше дарить подарок для актуального хобби, пока есть ещё интерес. Они обычно хорошо знают чего хотят, прислушайтесь к своей Богине.

⠀

Тельцы- Богиня Афродита – олицетворяет любовь и красоту. Она наделяет женщин способностью наслаждаться собой.

Подарки для них- это вкусно, красиво и приятно.

Им понравятся: предметы интерьера, от вазы до красивой посуды, где укрывшись уютным пледом, представители этого знака будут пить чай с шоколадом, либо любыми сладостями, они по истине настоящие гурманы, подарок в виде приглашения в ресторан, тоже будет для них мил.

Качественный кошелек тоже будет оценен по достоинству, хороша будет и дорогая, красивая косметика.



⠀

Близнецы-Богиня Ирида — вестница богов, ее задача — разносить поручения по всему свету: на землю,в морские глубины, её легкость и обаяние — ключи от всех дверей.

Представители этого знака любопытны и общительны!

Можно им дарить интеллектуальные или развлекательно-познавательные предметы, билеты в музеи, театры и кино, а также гаджеты или настольную игру. Велосипед, ролики, самокат, умные часы, фотоаппарат – мечта любого представителя этого знака.

Все что связано с интеллектом, любопытством, информацией и общением принесёт им радость.

Раки- Богиня Деметра – богиня плодородия, для неё важна забота о людях.

Они будут рады подаркам для дома, семьи и уюта. Фотоальбом для семейных фотографий, картины, интерьерные штучки, такие как статуэтки, вазы, бра- придётся им по вкусу. Бытовые помощники и вкусные домашние угощения придадут особую атмосферу праздника, а сертификат на поход в спа или салон красоты поднимет настроение. А если вы уделите внимание их детям, они не оставят это не замеченным.

⠀

Львы-Богиня Гера- покровительница брака, её имя переводится как «госпожа», рядом с собой не терпит никаких соперниц.

Любят роскошь. Дорогой парфюм, изысканные аксессуары, золото, броши, антиквариат, всё то, что делает их несколько исключительнее. Никаких подделок! Элитное вино, сертификат в любимый магазин одежды и косметики, придётся их царской натуре по вкусу. Они любят праздники и сюрпризы, подарив эту атмосферу, вы увидите по истине настоящую радость на их лице.

Девы-Богиня Фемида, богиня правосудия, символ беспристрастности и справедливости.

Девы любят практичные подарки!

По достоинству оценят красивое и качественное постельное белье, удобную домашнюю одежду, роскошный домашний цветок. Удобные чаши, функциональные вещи для быта. Все для здоровья и ухода за телом,в том числе натуральную и полезную косметику.

Чем вещь функциональней, тем приятней, но стоит спросить, что им необходимо.

Весы-Богиня Немезида, богиня возмездия и правосудия.

Эти эстеты оценят всё изысканное и утончённое.Билеты в театр, шелковый платок или элегантный палантин. Также подсвечники, красивую чайную пару, дорогой парфюм. Ювелирные украшения тоже будут уместны.

Скорпионы- Богиня Геката – покровительница судьбы и перекрестков. Ее притягивает опасность, и ее сущности присущ мистицизм.

Вообще угодить скорпионам очень трудно. Они проницательные и чувствительные люди!

Простые и банальные подарки не для них. Красивое белье и пикантные аксессуары, чувственный аромат известных брендов, ароматические палочки, амулеты и обереги придутся им по вкусу. Книги с глубоким и трансформационным подтекстом. Сертификат на тайский массаж тоже порадует представителей этого знака.

Стрельцы- Богиня Гестия – хранительница священного огня (знания), эта женщина имеет развитый внутренний мир.

Любят разнообразие, обожают путешествия и экзотику, отличным подарком будет поездка и смена обстановки, либо то, что олицетворяетновые горизонты: рюкзак, чемодан или предметы с символикой других стран. Также их порадуеторигинальные статуэтки, книги в богатом переплете, необычная музыка. Деликатесы или изысканные лакомства из дальних стран будут им симпатизировать. Для них важна атмосферавеселья и задора!

Козероги- Богиня Гера – верховная богиня Олимпа. Жена Зевса. Богиня брака и семьи.

Будут по достоинству оценены ежедневник хорошего качества, красивая ручка, часы. Всё респектабельного стиля и качественного исполнения. Перчатки, сумочки, кошельки, визитницы из натуральной кожи– все это придется им по вкусу.Вещь должна быть нужная!

Водолеи- Богиня Ника- богиня победы, символ счастливого исхода, у неё неиссякаемый запас жизненной силы и оптимизма, так уж они устроены.

Все новое и неожиданное, а главное – неординарное! Бижутерия ручной работы, авторская одежда, аксессуары с гравировкой их фото, новейшие гаджеты для кухни и дома. Всё последнего поколения, только вышедшее в пользование-передовое и модное. Им подойдут букеты из фруктов и овощей. Так же хороши подарки связанные с дружеским общением –настольные игры, квесты с любимой компанией, все это их порадует!

⠀

Рыбы-Богиня Персефона она может быть совсем разной, поскольку основной чертой этого архетипа является плавность, податливость и покорность.

Представители этого знака натуры душевные и утончённые.Это должны быть чувственные подарки с привкусом мистики и чего-то неизведанного. Можно порадовать их изысканными вещами для ванны и душа. Также в качестве подарка можно преподнести диск с релаксмузыкой, хорошее вино, красивые свечи, аромалампы, сертификат на спа-курс или абонемент в бассейн- они любят плавать, также их тонко чувствующей натуре будут приятны: билеты в кино, книги по психологии. Важно дарить подарок наполненный теплом и искренностью, они очень проницательны.

Цените любимых, дарите свою любовь и радость, вы друг другу важны и нужны!

Астролог Светлана Антипова