Что показал анализ «желтой» воды в Динской?

Как писала «РВС», жители улицы Кондратенко станицы Динской, жаловались на то, что воду из крана невозможно использовать не только для приготовления пищи, но и для бытовых нужд.

В ООО «Водоканал» нам сообщили, что специалисты отобрали пробы воды в разных домах (в нескольких квартирах). В лаборатории провели исследования, которые выявили, что все показатели не выходят за рамки допустимых норм.

Как сообщил директор предприятия Александр Рудинский, граждане, в случае возникновения вопросов и жалоб, могут напрямую обратиться в водоканал.

Телефоны: 6-22-54 (диспетчерская); 6-26-46 (приемная); 6-19-41 (абонентский отдел).