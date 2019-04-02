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Что произошло в динском социально-реабилитационном центре?
В редакцию «РВС» обратились жители Динского района с вопросом: «Правда ли, что в бывшем «Островке» произошел пожар? Говорят даже, что один человек погиб...»
Журналист связался с директором Государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Динской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Ольгой Пискуновой, которая прокомментировала ситуацию:
«У нас проходили учения. Проводилась отработка эвакуации людей в случае возгорания. Никакого настоящего пожара не было».
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