Что сказали в полиции о "лжеревизоре" из Динской

Что сказали в полиции о
Фото: МВД.рф

Что сказали в полиции о "лжеревизоре" из Динской

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2 часа назад Выдавал себя за помощника губернатораГазета РВСДинской районНовости Динского районаОтрадненский районПередовая

Напомним, 13 октября динчанин встречался с представителями администрации Отрадненского района и общественностью в станице Передовой. При этом мужчина представлялся помощником губернатора на общественных началах. 

Позже  выяснилось, что он не имеет к краевой администрации никакого отношения, после чего "лжеревизор" записал и выложил в сеть видео, в котором обращается к Вениамину Кондратьеву с извинениями. 

6 ноября появилось очередное видеообращение от динчанина, где он показал уведомление от УМВД Отрадненского района и сказал, что его хотят уличить в самоуправстве. 

Как сообщили "РВС" в ГУ МВД России по Краснодарскому краю по результатам проведенной проверки в отношении мужчины в ОМВД России по Отрадненскому району составили административный материал по части 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также проводится проверка по материалу в рамках ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

Комментарии

Кубанец
Кубанец 1 час назад

Жулик одним словом

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Пушкин
Пушкин 1 час назад

Молодец,Хлестаков!!

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Андрей К.
Андрей К. 8 минут назад

Красавчик!!!!

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