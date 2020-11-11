Что сказали в полиции о

Напомним, 13 октября динчанин встречался с представителями администрации Отрадненского района и общественностью в станице Передовой. При этом мужчина представлялся помощником губернатора на общественных началах.

Позже выяснилось, что он не имеет к краевой администрации никакого отношения, после чего "лжеревизор" записал и выложил в сеть видео, в котором обращается к Вениамину Кондратьеву с извинениями.

6 ноября появилось очередное видеообращение от динчанина, где он показал уведомление от УМВД Отрадненского района и сказал, что его хотят уличить в самоуправстве.

Как сообщили "РВС" в ГУ МВД России по Краснодарскому краю по результатам проведенной проверки в отношении мужчины в ОМВД России по Отрадненскому району составили административный материал по части 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также проводится проверка по материалу в рамках ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство).