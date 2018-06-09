Что такое QR-код и зачем он нужен современному человеку?

В наши дни QR-коды становятся все более популярными — их уже можно встретить практически повсюду: на упаковках продуктов, товаров, бирках для одежды, даже в газетах.

Главное их достоинство — это простота использования. Да и смартфоны являются отличными устройствами для считывания и распознавания заложенной в данных кодах информации. Наверняка и вам неоднократно попадались причудливые квадратики, раз уж появился вопрос, как пользоваться QR-кодом?

Что такое QR-код?

QR-код (от английского quick responce — быстрый отклик) это способ кодирования различной информации в двухмерного штрихкода. Эта технология была разработана достаточно давно — в начале 90-х годов в Японии, когда объем информации, зашифрованной в стандартном штрих-коде перестал удовлетворять отрасль торговли, которая широко ими пользовалась и пользуется до сих пор. Если стандартный линейный штрих код позволяет кодировать до 20-30 символов, то QR-код может «упаковать» уже несколько тысяч.

QR-код обладает такими достоинствами как легкое считывание сканирующими устройствами в роли которых может выступать даже весьма посредственная камера мобильного телефона и быстрое распознавание заложенной информации с помощью соответствующего программного обеспечения.

Расшифровывающие код приложения выпущены для всех популярных операционных систем и платформ мобильных устройств и персональных компьютеров: Mac OS X, Windows, iOS, Android, Windows Mobile, Symbian OS, Bada. Для браузеров созданы специальные расширения для работы с QR-кодами.

Как установить программу для считывания QR-кодов?

Современные устройства iOS и Android имеют встроенную программу считывания QR-кодов. Достаточно просто включить камеру и навести ее на «причудливый» квадрат. QR-код считается автоматически, и вы сразу же сможете узнать информацию, которая в нем содержится.

Если же ваш смартфон более ранней модели, то нужно зайти в App Store (для iOS), или же в Play Маркет (для Android) и в поиске написать QR-сканер. Вам предложат список программ — выбирайте любую из них, устанавливайте. Если трудно сделать выбор, то обратите внимание на рейтинги и комментарии к каждой.

Дождитесь окончания установки программы и запустите ее на телефоне. Направьте окно видоискателя, отображаемого на экране на QR-код — далее он автоматически будет считан.

В газете «РВС» теперь вы также сможете узнать информацию с помощью QR-кодов — мы будем публиковать материалы, которые сразу же можно открыть на нашем сайте.