Что вас ждет, если вы заехали на Кубань в период карантина

Сегодня, 21 апреля, в ходе заседания оперативного штаба, которое возглавил губернатор Кубани, обсудили ограничение въезда автотранспорта на территорию края.

Как пояснил Андрей Алексеенко, на въездах в край действуют 15 контрольно-пропускных пунктов.

«Все, кто приезжает к нам из других регионов , сотрудниками Роспотребнадзора направляются в обсерваторы на 14 суток. А жителям края вручаются постановления об обязательной самоизоляции по месту жительства на 14 дней. Для организации контроля информация о них тут же передается в ГУ МВД края и территориальные органы Роспотребнадзора», – отметил заместитель руководителя региона.

Первые трое суток после вступления в силу постановления* показали, что подавляющее большинство граждан, которые направлялись в Краснодарский край на личном транспорте, после общения с сотрудниками Роспотребнадзора принимают решение вернуться в свой регион. Уже 328 человек уехали обратно.

Дополнительно в муниципалитетах работают посты ДПС для контроля за соблюдением ограничительных мер до 10.00 и после 16.00 – в беспропускное окно. Выдают спецпропуска для межмуниципальных передвижений сейчас только в случаях крайней необходимости.

Вениамин Кондратьев также потребовал неукоснительно соблюдать введенные ограничительные меры – одни из основных факторов недопущения роста эпидемии.

















*Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 года № 235 «О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края»