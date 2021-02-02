Что важно говорить сыну и дочери? Главные советы портала

Портал государственных услуг Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале поделился советами для родителей мальчиков и девочек.





Что говорить мальчиками? О том, что нужно:

Заботиться о своем здоровье.

« Питайся правильно, следи за зубами, пей больше воды, высыпайся » .

Не лениться.

« Трать время и силы на образование, труд и спорт — ты обязательно увидишь результаты » .

Не бояться ошибаться и проигрывать.

Побеждать и быть правым приятно, но нужно уметь достойно принимать поражение.

Научиться готовить, стирать и убираться.

« Домашние обязанности лежат не только на женщине » .

Не стесняться просить о помощи.

« Если не можешь справиться с ситуацией, обратись за поддержкой » .

Не оценивать людей по внешности.

« Они не обязаны соответствовать твоим представлениям о красоте » .

Учитывать мнение других людей.

« Умей слышать слово «нет» и говорить его сам » .

Быть благодарным.

« Цени поддержку друзей и всегда благодари обслуживающий персонал » .

Не принимать поспешных решений.

« Иногда нужно действовать быстро, но если пишешь сообщение в гневе — отправь его завтра » .

Познавать мир.

« Находи возможности для путешествий и новых впечатлений. Это останется с тобой на всю жизнь » .





Что говорить дочери, чтобы она выросла счастливой?

Ни с кем себя не сравнивать.

« Ты уникальная. И ты не обязана соответствовать стандартам красоты и успешности, которые установили другие люди. Твоя значимость не зависит от возраста, веса и дохода » .

Выглядеть, как нравится.

« Ты прекрасна и с длинной косой, и с короткой стрижкой. В джинсах или летящем платье. С макияжем и без косметики. Есть случаи, когда важен дресс-код, но в остальном ты сама решаешь, как выглядеть » .

Быть самодостаточной.

« Ты личность и можешь сама принимать решения. Учись, занимайся саморазвитием и постарайся ни от кого не зависеть » .

Заботиться о себе.

« Высыпайся, правильно питайся, пей воду, больше двигайся и пользуйся солнцезащитным кремом » .

Найти свое призвание.

« Ты можешь состояться в материнстве или построить карьеру, покорять горы или заниматься благотворительностью, управлять поездом или печь торты. Выбери то, что сделает тебя счастливой » .