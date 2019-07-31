Что важно учесть при подготовке будущего первоклассника
Меньше месяца остается до очередного учебного года. Для одних родителей и их детей подготовка к школе - процесс уже привычный. Для других это может оказаться чем-то новым и неизвестным. Тем, чей ребенок в предстоящем сентябре впервые пойдет в школу, и посвящен этот материал.
На первом месте при подготовке — психологический настрой будущего ученика. Чтобы он не пугался перехода к новому этапу жизни, «РВС» собрала советы от психологов о том, что необходимо учитывать родителям в этом вопросе.
Детский возрастной психолог Вера Поневаж утверждает, что на психологическую готовность влияет ряд условий.
1. Важно желание ребенка идти в школу. В возрасте 6-7 лет происходит перестройка мировоззрения, когда мальчики и девочки начинают понимать, что они знает не всё, что им надо учиться, чтобы стать полноправными членами общества. Они больше склонны задавать вопросы, чем отвечать на них.
2. Важна способность ребенка концентрироваться на какой-то задаче, а также выполнять инструкции педагога в течение 35-40 минут.
3. Важно состояние мыщц спины. Оно влияет на утомляемость, качество письма и способность держать взгляд на предмете изучения.
По словам Веры Поневаж, лучшее, что можно сделать родителям за несколько недель до учебы, — обеспечить дочке или сыну разнообразный отдых.
Катание на велосипеде, плавание, любые подвижные занятия укрепят мышцы, сердечно-сосудистую систему, улучшат снабжение мозга кислородом и помогут формированию межполушарных связей, необходимых для освоения письма. Игры по инструкции или настольные игры увеличат продолжительность времени, когда ребенок способен спокойно сидеть, а также научат удерживать одновременно несколько правил в голове. Спортивные, сюжетно-ролевые игры помогут развитию социальных связей.
Она же советует превратить покупку школьной формы и других принадлежностей для ребенка в праздник. Пусть во время походов по магазинам он сам выбирает, что ему купить. Это будет первым шагом к взрослению.
Психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов уверен, что главное, чему нужно научить ребенка на первом этапе, — управлять своим вниманием, сохранять сидячее положение во время занятий и выстраивать отношения со сверстниками. Не для всех детей период адаптации проходит просто, здесь важна поддержка со стороны взрослых.
Можно играть с ребенком в школу, рассказывать о том, как все устроено. Объяснять, что такое урок и перемена, когда нужно спокойно сидеть и слушать учителя, а когда можно немного поиграть. Не переживайте, если дитя что-то делает не так, для этого и есть первый класс, чтобы там привыкнуть к новой среде и учебному процессу.
Специалист также утверждает, что важно вызвать интерес к школе. Если ребенок еще не готов к учебной нагрузке, родителям лучше пока не отдавать его в первый класс.
Он, как и Вера Поневаж, посоветовал выбирать канцелярию и вещи к школе вместе с будущим первоклассником.
«И чтобы переход от дошкольной системы к школьной был более плавным, изначально лучше не настраивать ребенка на получение только одних пятерок», - дополнил психолог.
Детский психолог Юлия Шапкина добавила, что еще важно формировать позитивные ассоциации у ребенка со школой: появятся новые друзья, будет изучение интересных предметов и другие.
Она же рекомендует выбирать мультфильмы, фильмы и литературу о том, как герой отправляется в школу и там его встречают приключения.
Например, всей семьёй можно посмотреть с ребенком советский фильм «Первоклассница» и обсудить, как героиня Маруся Орлова менялась по мере своего взросления, какую роль в ее жизни играли учительница и одноклассницы.
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