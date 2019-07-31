Что важно учесть при подготовке будущего первоклассника

Меньше месяца остается до очередного учебного года. Для одних родителей и их детей подготовка к школе - процесс уже привычный. Для других это может оказаться чем-то новым и неизвестным. Тем, чей ребенок в предстоящем сентябре впервые пойдет в школу, и посвящен этот материал.

На первом месте при подготовке — психологический настрой будущего ученика. Чтобы он не пугался перехода к новому этапу жизни, «РВС» собрала советы от психологов о том, что необходимо учитывать родителям в этом вопросе.

Детский возрастной психолог Вера Поневаж утверждает, что на психологическую готовность влияет ряд условий.

1. Важно желание ребенка идти в школу. В возрасте 6-7 лет происходит перестройка мировоззрения, когда мальчики и девочки начинают понимать, что они знает не всё, что им надо учиться, чтобы стать полноправными членами общества. Они больше склонны задавать вопросы, чем отвечать на них.

2. Важна способность ребенка концентрироваться на какой-то задаче, а также выполнять инструкции педагога в течение 35-40 минут.

3. Важно состояние мыщц спины. Оно влияет на утомляемость, качество письма и способность держать взгляд на предмете изучения.

По словам Веры Поневаж, лучшее, что можно сделать родителям за несколько недель до учебы, — обеспечить дочке или сыну разнообразный отдых.