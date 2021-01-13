Что влекут за собой оскорбление и мат в обществе и в Интернете?

В редакцию “РВС” не раз присылали ролики, в которых прослеживается какой-либо конфликт и, как следствие, звучит нецензурная лексика. Конкретно – мат.

Матерные слова использовали в них все, от ребенка до взрослого. Например, в одном видео женщина ругает мальчиков, которые играют на спортивной площадке. В других школьник обзывает водителя автобуса или ученик учителя. Каждая из этих ситуаций происходила в общественном месте.

Матерятся не только во время конфликта с кем-то. Иногда нам приходится сталкиваться просто с неадекватными или невоспитанными людьми, которые нарушают общественный порядок.

Ругательства можно нередко встретить и в Интернете. Бранясь при различных обстоятельствах, многие даже не подозревают о наказаниях, с которыми они могут столкнуться. Рассказываем.

Какие слова считаются матерными?

Считается, что к матам относится 5 слов. Они начинаются на буквы «х», «п», «е», «б» и «м». Все однокоренные и производные от них слова и выражения тоже относятся к нецензурным.

Мат в общественном месте

Если человек на улице, в парках, в торговых центрах и других людных местах нарушает общественный порядок (например, кричит, что-то рушит и т.п.), используя при этом матерные слова, то это считается мелким хулиганством. Это статья 20.1 КоАП РФ.

Она влечет административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Матерное слово может быть также расценено как оскорбление. За это есть отдельная статья 5.61 КоАП РФ.

Штраф:

для простого человека – 1-3 тысячи рублей;

для должностных лиц и ИП – 10-30 тысяч;

для юридических – 50-100 тысяч.

За публичное оскорбление (например, при выступлении или в СМИ):

для простого человека – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Мат в Интернете

Здесь не все так просто. Вот что стоит знать.

Если это СМИ

Если ресурс, где матерится пользователь, зарегистрирован как СМИ, то за использование нецензурной лексики предусмотрено наказание. Штрафы таковы:

для граждан – от 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб.,

для должностных лиц – от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб.,

для организаций – от 20 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Кроме этого, конфискуют ту технику, с помощью которой пользователь или специалист написал мат.

По информации Роскомнадзора, разрешено маскировать нецензурные слова так, чтобы они не угадывались однозначно, например, писать вместо букв точки или другие символы.

Гиперссылку, которая ведет на контент с нецензурной лексикой, размещать запрещено.

Мат недопустим не только в основном тексте, на картинке или в видео. К комментариям читателей под публикациями это тоже относится.

Поэтому издание вправе потребовать от комментатора отредактировать свое мнение (если это возможно) или удалить его. Штрафы грозят как редакции, так и тому, кто использовал матерное слово.

Работу СМИ контролирует Роскомнадзор. Именно это ведомство отслеживает злоупотребление обсценной лексики.

Если это блог/форум/сайт

Если сайт не зарегистрирован как СМИ, использовать мат или нет – выбор каждого. Но зачастую некоторые источники сами устанавливают правила, публикуя для пользователей информацию о том, какие сведения запрещается писать. В случае нарушения этих правил человека могут заблокировать.

Если это социальные сети

В конце декабря 2020 года стало известно, что Госдума уже приняла законопроект о запрете мата в социальных сетях с 1 февраля 2021 года. Согласно ему, депутаты призвали соцсети блокировать сведения, которые содержат в себе нецензурную брань.

Под социальными сетями подразумеваются сайты, доступ к которым в течение суток имеют более 500000 пользователей, находящихся на территории России. Роскомнадзор подготовит полный реестр.

За нарушение никакого наказания не предусмотрено.

“Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести, собственно, социальной сети и тех решений, которые они будут применять”, – отметил один из авторов законопроекта Сергей Боярский.

И еще о запретах

Наказуема лексика, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ. Это распространяется как на общественные места, так и на Интернет.

Штраф за нарушение – 30-100 тысяч рублей. За повторное правонарушение – 100-200 тысяч или до15 суток ареста, а если это сделано более двух раз, то штраф – 200-300 тысяч или до 15 суток ареста.

За оскорбление чувств верующих предусмотрено уже уголовное наказание:

штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода за 2 года;

либо обязательные работы на срок до 240 часов;

либо принудительные работы на срок до года;

либо лишение свободы на срок до года.

Если матерится несовершеннолетний

Уголовная ответственность наступает с 14 или 16 лет, в зависимости от поступка. Административная ответственность – с 16-ти. То есть, если матерится ребенок в возрасте до 16 лет, штраф налагается на родителей. Если ему уже есть 16 – на него.

Как привлечь к ответственности матерящегося?

Необходимо доказать, что нецензурная брань действительно была. Для этого адвокаты советуют: