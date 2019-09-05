Что ждет Дом культуры в Нововеличковской?

Жители интересуются, что можно сделать с ДК для его возрождения, чтобы молодежи было чем заняться и куда сходить. Ведь ближайшие кружки находятся в соседней станице Воронцовской и ни у каждого есть возможность туда ездить.

Мы связались с администрацией Нововеличковского сельского поселения. Там нам рассказали, что эта проблема существует уже несколько лет. Решить ее можно, если бы ДК был в муниципальной собственности. Сейчас он принадлежит АО «Колос».

«Мы не против принять его, вступить в программу, вложить бюджетные средства и отремонтировать, но договоренности с руководителем АО «Колос» найти не можем», - прокомментировала глава Нововеличковской Галина Кова.

Там же нам рассказали, что от прежнего главы Динского района Сергея Пономарева уже поступало предложение руководству АО «Колос» обменять ДК на земли из краевого Фонда перераспределения. Но договориться не смогли. Сама же администрация Нововеличковской неоднократно обращалась с просьбой выкупить Дом культуры.

На практике уже есть такие случаи. В Воронцовской собственник Дома культуры однажды передал здание и территорию муниципалитету, сейчас, по словам администрации Нововеличковского сельского поселения, там все выглядит прилично.

На данный момент все мероприятия проходят на уличной сцене в центре станицы.