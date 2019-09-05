Что ждет Дом культуры в Нововеличковской?
В редакцию «РВС» обратились жители Нововеличковской, которых волнует состояние Дома культуры в станице. По их словам, здание сейчас находится в аварийном состоянии. Там течет крыша, нет отопления и пожарной сигнализации. Из-за этого не проводятся мероприятия. Хотя, по рассказам жителей, есть много желающих, которые готовы снимать помещение для проведения кружков.
Кроме этого, рядом с ДК вечерами собираются молодые люди, которые мусорят, шумят, распивают спиртные напитки. Прямо на площадь перед Домом культуры заезжают машины, "дрифтуют" и портят там плитку.
Жители интересуются, что можно сделать с ДК для его возрождения, чтобы молодежи было чем заняться и куда сходить. Ведь ближайшие кружки находятся в соседней станице Воронцовской и ни у каждого есть возможность туда ездить.
Мы связались с администрацией Нововеличковского сельского поселения. Там нам рассказали, что эта проблема существует уже несколько лет. Решить ее можно, если бы ДК был в муниципальной собственности. Сейчас он принадлежит АО «Колос».
«Мы не против принять его, вступить в программу, вложить бюджетные средства и отремонтировать, но договоренности с руководителем АО «Колос» найти не можем», - прокомментировала глава Нововеличковской Галина Кова.
Там же нам рассказали, что от прежнего главы Динского района Сергея Пономарева уже поступало предложение руководству АО «Колос» обменять ДК на земли из краевого Фонда перераспределения. Но договориться не смогли. Сама же администрация Нововеличковской неоднократно обращалась с просьбой выкупить Дом культуры.
На практике уже есть такие случаи. В Воронцовской собственник Дома культуры однажды передал здание и территорию муниципалитету, сейчас, по словам администрации Нововеличковского сельского поселения, там все выглядит прилично.
На данный момент все мероприятия проходят на уличной сцене в центре станицы.
Как рассказали журналисту «РВС», в начале 90-х годов малый совет Краснодарского края принял решение о передаче объектов соцкультбыта от колхозной собственности в муниципальную. Но реализовано оно не было. Позднее, действующий на тот момент глава Нововеличковской Андрей Глебов оформил Дом культуры вместе с территорией на поселение. Туда вложили бюджетные средства, поменяли окна, модернизировали систему отопления, сменили двери. После его ухода с поста главы сельского поселения, в 2013 году в Ростове состоялся Арбитражный суд, который выиграл АО «Колос» (прим. редакции - на тот момент СПК «Колос»). Только через три года после него ДК был зарегистрирован как собственность АО «Колос».
Чтобы узнать о дальнейшей судьбе Дома культуры, мы связались с заместителем генерального директора АО «Колос» Петром Стародубом.
Первое, что он отметил - здание ДК было незаконно изъято из собственности СПК «Колос».
В качестве доказательства редакции «РВС» он предоставил судебные акты. В 1992 году СПК «Колос» стал правопреемником колхоза «Путь к коммунизму». Распоряжаться зданием и территорией имели право только представители сельхозкооператива. Им предоставлялось право передать ДК в муниципальную собственность, но это не было обязанностью. В судебных документах указано, что согласия членов колхоза «Путь к коммунизму» на передачу Дома культуры муниципалитету не было, а решение малого совета Краснодарского края признано незаконным.
Что касается состояния здания и прилегающей территории, Петр Стародуб рассказал, что их реконструкция в планах. Кроме этого, часть здания находится в рабочем состоянии, для детей там проводятся занятия по борьбе, самбо и дзюдо.
Комментарии
НУ да,всё только для своих детей. Зато станичники должны в зиму на сцене мероприятия проводить! Вот это я понимаю,патриот своей страны,станицы-Пётр Стародуб