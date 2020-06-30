Что ждет женщину, которая пыталась убить щенка в Новотитаровской?

Ранее «РВС» писала о происшествии в Новотитаровской, когда женщина-медик пыталась убить щенка, перерезав ему горло ножом.

Предотвратили несчастный случай двое мужчин, которые услышали визг животного и вовремя прибежали на место, где была предпринята попытка. Случилось это 24 июня в 22 часа.

Они же и вызвали тогда полицию.

Сегодня, 30 июня, в редакцию поступил ответ от правоохранительных органов по поводу этой ситуации.

«Заявление зарегистрировано, по данному факту ведется проверка, в отношении лица, совершившего преступление, будет возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными"», – прокомментировали в ведомстве.

Как сообщается в группе помощи животным Краснодарского края, состояние пса сейчас в порядке.

“Он получает всё необходимое лечение, швы потихоньку затягиваются, вчера был снят дренаж. На шее ещё присутствует небольшой отек, но при такой сильной травме это вполне нормально, в скором времени он сойдёт. Мальчик ведет себя очень культурно…” – говорится в одной из публикаций.

Справка

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в присутствии малолетнего;

в) с применением садистских методов;

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет);

д) в отношении нескольких животных, –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.