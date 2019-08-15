Чудодейственные медицинские приборы вновь предлагают жителям Динского района

Если у Вас болят суставы, началась мигрень, немеют руки или стреляет поясница — не беда. Ведь по улицам Динского района снова разъезжают представители одной очень неизвестной фирмы, которые любезно Вас обслужат и продадут чудесный массажер, способный излечить все Ваши недуги. Такая штука стоит 18000 рублей, но только сегодня и только для Вас её продадут за смешные 13000 рублей!

Месяц назад РВС уже писала о неизвестных людях, которые разъезжают по разным улицам Динской и предлагают пенсионерам купить лекарства или непонятный прибор для здоровья. Якобы он может вылечить всё, что только есть — в пределах разумного, естественно. Наверняка рак или депрессию он излечить не сможет, но вот головную боль и варикоз точно уберёт. Главное почаще им пользоваться. Ради такого не жаль и 13000 тысяч заплатить — всего лишь две пенсии у многих пожилых динчан. Теперь эти господа добрались до Пластуновской.

В редакцию РВС обратился основатель общественной организации «Пересвет» Андрей Барилко. Андрей Алексеевич рассказал следующее: ему и казакам стало известно о том, что в Пластуновской планируется коммерческая деятельность представителей фирмы, которая продает данные приборы людям. Общественники взяли на заметку предупреждение, а в день «икс» их оповестили станичники о том, где сейчас проходит рейд горе-продавцов. На месте они засняли видео с одним из представителей - он очень поверхностно отвечает на некоторые интересующие общественников вопросы. Напрямую при казаках и Андрее Барилко продукцию продавать не стали — просто пояснили, что если кого-то заинтересует очень выгодное предложение, то специалисты всё быстро оформят и отдадут прибор на руки. К счастью, никто заинтересован не был.



