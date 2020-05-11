COVID 11 мая в мире, России, Краснодарском крае и Динском районе
Мир
В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 11 мая:
281 399 человек скончались, 4 081 970 – заразились.
Россия
В России 11 мая зафиксировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 84 субъектах Российской Федерации.
5495 человек за сутки выздоровели. 94 спасти не удалось.
Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции – 221 344.
2009 человек скончались. Выздоровели 39 901.
Краснодарский край
Зараженных за последние сутки – 98.
Всего за все время:
Выявлено человек с заболеванием – 2027.
Выписано человек – 662.
Умерло – 22.
Согласно оперштабу Кубани, возраст заболевших за последние 24 часа – 2-85 лет.
В общем числе мужчин – 42, женщин – 56.
Наибольший пик заболеваемости - в Краснодаре, зараженных там 33 человека.
Остальные:
- Кавказский район – 10 инфицированных;
- Армавир – 9 инфицированных;
- Новороссийск – 7 инфицированных;
- Сочи – 5 инфицированных;
- Апшеронский район – 5 инфицированных;
- Крымский район – 4 инфицированных;
- Тбилисский район – 3 инфицированных;
- Староминской район – 2 инфицированных;
- Новокубанский район – 2 инфицированных;
- Щербиновский район – 2 инфицированных;
- Брюховецкий район – 2 инфицированных;
- Курганинский район – 2 инфицированных;
- Гулькевичский район – 1 инфицированный;
- Славянский район – 1 инфицированный;
- Абинский район – 1 инфицированный;
- Каневской район – 1 инфицированный;
- Белореченский район – 1 инфицированный;
- Выселковский район – 1 инфицированный;
- Анапа – 1 инфицированный;
- Геленджик – 1 инфицированный;
- Горячий Ключ – 1 инфицированный;
- Усть-Лабинск – 1 инфицированный;
- Лабинск – 1 инфицированный;
- Тихорецк – 1 инфицированный.
Динской район
118 человек под наблюдением медицинских работников.
У 9 закончился 14-дневный срок контроля медиков.
“Сегодня, 11 мая, ещё 2 жителя района направлены в инфекционный госпиталь Красноармейской ЦРБ. Один из заболевших прошел обследование по месту работы в Краснодаре, второй инфицированный также имел контакт с больным не по месту жительства. Лица, контактировавшие с заболевшими, уже осмотрены медиками, биологический материал для анализа взят”, - информирует Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте.
Комментарии