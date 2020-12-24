Фото: Динская ЦРБ
COVID-19. Данные Динской ЦРБ
Сводка Динской ЦРБ за неделю:
С 14 по 20 декабря зафиксировано 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Трое умерли в госпиталях от обострения имеющихся у них хронических заболеваний.
За весь пандемии COVID-19 подтвержден у 1682 человек.
"К сожалению, мы не можем пока порадовать вас и порадоваться вместе с вами положительному развитию ситуации с заболеваемостью. Будем ответственно подходить ко всем рекомендациям эпидемиологов, чтобы затормозить распространение этой коварной и непредсказуемой инфекции", – сообщают медики Динской ЦРБ.
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