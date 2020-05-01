COVID-19. Данные на 1 мая в мире, стране, крае и районе
Мир
По данным университета Джонса Хопкинса:
- Общее количество заразившихся на данный момент в мире — 3 257 520.
- Вылечились 1 014 089 пациентов.
- Скончались 233 405.
Россия
7933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За сутки выздоровел 1601 человек.
Всего зараженных на 1 мая — 114 431. Скончались 1169. Выздоровели 13 220.
Краснодарский край
66 новых случаев коронавируса за последние сутки.
Как сообщает оперштаб Кубани, среди заболевших 31 мужчина и 35 женщин.
14 новых случаев выявлено в Краснодаре, в том числе 4-летний ребенок.
9 случаев зафиксировано в Сочи, включая подростка 14 лет.
7 — в Новороссийске, в том числе ребенок 5 лет.
6 — в Ейске.
4 — в Усть-Лабинском районе.
По 3 заразившихся выявлено в Тимашевском, Выселковском и Тихорецком районах. По 2 — в Анапе, Калининском, Новокубанском, Крымском районах. По 1 заболевшему в Каневском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Брюховецком, Красноармейском, Ленинградском и Туапсинском районах. В Белореченском районе заболел годовалый ребенок.
Всего за все время — 1083.
Динской район
101 человек под наблюдением. У 8 закончился 14-дневный срок контроля медиков.
“В инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ 7 наших жителей, у 2 из них лабораторного подтверждения инфицирования пока нет. 8 жителей района проходят лечение в больницах города Краснодара. Новых случаев заражения за сутки не зарегистрировано”, - сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте в инстаграм.
Данные по заболевшим COVID в сельских поселениях района на 1 мая:
- Нововеличковское – 4;
- Новотитаровское – 4;
- Васюринское – 2;
- Красносельское – 1;
- Старомышастовское – 1;
- Первореченское – 1.
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