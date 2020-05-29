COVID-19. Показатели на 29 мая в стране, крае и муниципалитете

Страна

Новых случаев заболевания за сутки – 8572 в 84 субъектах РФ (всего 387 623).

Полностью выздоровели – 8264 (всего 159 257).

Скончались – 232 (всего 4374).

Край

Новых случаев заболевания за сутки – 80, от 1 до 91 года, 34 мужчины и 46 женщин (всего 3662 человека, из них 218 детей) .

Краснодар – 22.

Кавказский район – 9.

Тихорецкий район – 7.

Кущевский район и Сочи – по 5.

Красноармейский район – 4.

Туапсе, Новороссийск и Павловский район – по 3.

Армавир, Тбилисский, Староминской, Каневской, Мостовской, Белореченский, Щербиновский районы – по 2.

Геленджик, Новокубанский, Гулькевичский, Усть-Лабинский, Апшеронский районы – по 1.

Выздоровели – 128 (всего 2521, это составляет более 68% от общего числа).

Скончались – 2 (всего 31).

Район

На 29 мая 3 новых случая инфицирования. Заразился пациент от ранее заболевшего.

Под наблюдением – 103 человека.

Всего на 29 мая подтвержденных диагнозов COVID-19 в муниципалитете – у 42 пациентов, 20 из них продолжают лечение.