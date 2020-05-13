COVID-19. Статистические данные на 13 мая
Мир
В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 11 мая:
291 961 человек скончались, 4 262 051 заразились, выздоровели 1 493 450.
Россия
В России 13 мая зафиксировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 83 субъектах Российской Федерации.
4 491 человек за сутки выздоровели. 96 спасти не удалось.
Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции 242 271.
2 212 человек скончались. Выздоровели 48 003.
Краснодарский край
Зараженных за последние сутки – 96.
Всего за все время:
выявлено человек с заболеванием – 2222,
выписано – 741,
умерло – 22.
Согласно данным оперштаба Кубани, возраст заболевших за последние 24 часа – 3-95 лет.
Среди них:
женщин – 56;
мужчин – 40.
Наибольший пик заболеваемости там же – в Краснодаре, там 47 зараженных за сутки.
Остальные:
- Армавир – 8 инфицированных;
- Сочи – 5 инфицированных;
- Отрадненский район – 4 инфицированных;
- Староминской район – 4 инфицированных;
- Усть-Лабинский район – 4 инфицированных;
- Тбилисский район – 3 инфицированных;
- Щербиновский район – 2 инфицированных;
- Белореченский район – 2 инфицированных;
- Кореновский район – 2 инфицированных;
- Крымский район – 2 инфицированных;
- Кавказский район – 2 инфицированных;
- Новороссийск – 1 инфицированный;
- Горячий Ключ – 1 инфицированный;
- Гулькевичский район – 1 инфицированный;
- Кущевской район – 1 инфицированный;
- Выселковский район – 1 инфицированный;
- Каневской район – 1 инфицированный;
- Северский район – 1 инфицированный;
- Апшеронский район – 1 инфицированный;
- Тихорецкий район – 1 инфицированный;
- Ленинградский район – 1 инфицированный;
- Динской район – 1инфицированный (данные могут не совпадать по времени, этот зараженный был зафиксирован ранее в сводке Динской ЦРБ).
Динской район
По данным Динской ЦРБ, 88 человек находятся под наблюдением медицинских работников.
“Завершено наблюдение за 39 гражданами, контактировавшими с заболевшим коронавирусной инфекцией в одном из сельских поселений нашего района, а также контрольные мероприятия окончены для 6 граждан, прибывших на территорию района 14 дней назад”,– сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте.
15 человек взяты на контроль.
Новых случаев, числящихся за Динским районом, за сутки не зафиксировано.
За весь период случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах Динского района:
- Нововеличковское с/п – 7.
- Новотитаровская – 5.
- Мичуринское с/п – 5.
- Васюринская – 4.
- Старомышастовская – 2.
- Красносельское – 1.
- Первореченское – 1.
- Динская – 1.
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