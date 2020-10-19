COVID-19. Еженедельная сводка от Динской ЦРБ

Сводка от Динской ЦРБ за прошедшую неделю.

Выявлено еще 76 пациентов с положительным результатом обследования на COVID-19. Медики также определили людей, с которыми заболевшие контактировали.

С марта 2020 года коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 752 пациентов. 382 человека лечатся сейчас.

“Рост числа инфицированных происходит во всех регионах страны. Разбираясь с причинами резкого подъема заболеваемости, эпидемиологи связывают нынешнюю ситуацию с ослаблением настороженности граждан по вопросам профилактики инфицирования. Все ли из нас, заходя в магазин, надевают маску? А на всех ли окружающих эта маска одета? На кассах в магазинах сейчас стоят ёмкости с дезинфицирующим средством. Не стесняйтесь – обработайте руки после завершения покупки. Абсолютно правильное решение приняли в магазинах крупных торговых сетей: покупатели без масок не обслуживаются. Всем нам уже хорошо известны меры по защите от заражения: используйте маски, реже посещайте общественные места (МФЦ, банки, магазины, аптеки), избегайте необязательных поездок в общественном транспорте, часто мойте руки, не трогайте немытыми руками лицо, рот и глаза, протирайте влажными антисептическими салфетками предметы, которые были с вами в общественных местах (телефон, сумку и др.)”, – призывают медики.

Они намерены и дальше напоминать нашим жителям о данных мерах профилактики, так как от их соблюдения зависит и их работа.

“Когда летом все вместе сняли маски, начали активно посещать общественные места, собираться на торжественных мероприятиях, ходить друг к другу в гости, после чего стал наблюдаться резкий подъем числа заболевших, возросла нагрузка на поликлиники и стационар. Так, ежедневное число вызовов на дом в поликлиниках района в октябре выросло на 34%, увеличилось число заболевших, которых врачам нужно посетить на дому. Соответственно, увеличился объём необходимых лабораторных и рентгенологических исследований, что приводит к увеличению срока ожидания обследований и времени обслуживания вызовов на дому. Все мы слышим, что основной целью вводимых ограничительных мероприятий является, во-первых, снижение числа заболевших и, во-вторых, обеспечение постепенного увеличения нагрузки на учреждения здравоохранения для того, чтобы дать возможность медикам своевременно оказывать помощь в поликлиниках, планово и качественно лечить заболевших в инфекционных госпиталях”, – напоминают в медучреждении.