COVID: заболевших больше, чем выздоровевших. Сводка ЦРБ

В Динской ЦРБ рассказали о ситуации с COVID-19 в муниципалитете.

За прошедшую неделю выявили еще 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных за все время – 998.

Выздоровели – 470.

Лечатся сейчас – 498.

От обострения хронических заболеваний в период развития инфекции умерли 30 человек.

“Все мы надеемся на стабилизацию ситуации, но, к сожалению, с наступлением холодного времени года начинают активизироваться другие сезонные респираторные вирусные инфекции, самая опасная из которых – грипп.

В период заболевания гриппом защитные силы организма будут направлены на борьбу с этим вирусом, а поскольку коронавирус имеет чрезвычайно высокую способность к заражению, проникнуть в наш организм на фоне ослабленного иммунитета ему будет достаточно просто.

Одновременное инфицирование этими двумя жесткими патогенами может привести к очень тяжелому течению респираторного заболевания с самыми серьезными последствиями”, – подчеркнули в медучреждении.

Врачи призывают до конца этой недели сделать вакцину против гриппа. Она бесплатная, имеется во всех поликлиниках и амбулаториях больницы.

“Отказ от вакцинации в этом году по каким-то вымышленным причинам грозит тяжелыми осложнениями. Позаботьтесь о себе и о своих близких”, – пожелала администрация Динской ЦРБ.