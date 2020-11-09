COVID: заболевших больше, чем выздоровевших. Сводка ЦРБ
В Динской ЦРБ рассказали о ситуации с COVID-19 в муниципалитете.
За прошедшую неделю выявили еще 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего инфицированных за все время – 998.
Выздоровели – 470.
Лечатся сейчас – 498.
От обострения хронических заболеваний в период развития инфекции умерли 30 человек.
“Все мы надеемся на стабилизацию ситуации, но, к сожалению, с наступлением холодного времени года начинают активизироваться другие сезонные респираторные вирусные инфекции, самая опасная из которых – грипп.
В период заболевания гриппом защитные силы организма будут направлены на борьбу с этим вирусом, а поскольку коронавирус имеет чрезвычайно высокую способность к заражению, проникнуть в наш организм на фоне ослабленного иммунитета ему будет достаточно просто.
Одновременное инфицирование этими двумя жесткими патогенами может привести к очень тяжелому течению респираторного заболевания с самыми серьезными последствиями”, – подчеркнули в медучреждении.
Врачи призывают до конца этой недели сделать вакцину против гриппа. Она бесплатная, имеется во всех поликлиниках и амбулаториях больницы.
“Отказ от вакцинации в этом году по каким-то вымышленным причинам грозит тяжелыми осложнениями. Позаботьтесь о себе и о своих близких”, – пожелала администрация Динской ЦРБ.
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