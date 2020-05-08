COVID. Россия стала 5-й в мире. Статистика на 8 мая: мир, страна, Кубань, район

Во всем мире, по данным университета Джона Хопкинса, на 8 мая зарегистрировано 3 847 102 зараженных коронавирусом.

Умерли 269 594 человека.

За вчерашний день (7 мая) Россия вошла в пятерку стран-лидеров по количеству случаев заболевания, обогнав сразу Францию и Германию.

На сегодняшний день этот топ-5 выглядит так:

США (1 256 972);

Испания (221 447);

Италия (215 858);

Объединенное Королевство (207 977);

Россия (187 859).

В России на 8 мая зафиксировано 187 859 заразившихся (из них 10 699 за сутки). Выздоровели 26 608 пациентов (+2 805 ), скончались 1 723 (+98).

На Кубани подтверждено еще 99 случаев заболевания коронавирусом.

Старшему пациенту 91 год, в числе заболевших шестеро детей.

Сорок случаев за последние сутки зафиксировано в Краснодаре, 16 – в Сочи, 7 – в Кавказском районе, по пять – в Армавире и Отрадненском районе, по три – в Славянском, Белореченском, Гулькевичском районах, два – в Динском районе. По одному пациенту с коронавирусной инфекцией выявлено в Новороссийске, Горячем Ключе, Щербиновском, Ейском, Тихорецком, Апшеронском, Абинском, Мостовском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Крыловском, Брюховецком, Ленинградском, Кореновском и Успенском районах.

Из общего числа выявленных двое детей в Сочи 10 и 13 лет, девятилетний ребенок в Крыловском районе, 16-летний подросток в Белореченском районе, 12-летний и 14-летний в Кавказском районе.

Общее число заболевших в крае достигло 1732 человек, из них 100 детей.

21 пациент умер, 554 человека вылечились и выписаны.

«21 пациент находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, инфекционной больнице № 2 Сочи, горбольнице № 3 Краснодара, Лабинской и Тихорецкой ЦРБ, краевой больнице № 2”, – сообщили в Министерстве здравоохранения Кубани.

В медорганизации края в общей сложности обратились с подозрением на коронавирус 4783 человека, из них 577 детей. В стационарах остаются 2238 пациентов, в том числе 43 ребенка.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 10370 кубанцев.

На сегодняшний день в обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, станиц Голубицкой и Кущевской, поселка Кабардинка изолированы 1924 человека. За все время работы в обсерваторах выявлены 30 граждан с COVID-19, которые были оперативно переведены в больницы.

Роспотребнадзором проведено уже 30701 лабораторное исследование, в лабораториях Минздрава – 70865, в том числе 2989 за последние сутки.

В Динском районе , как сообщает ЦРБ, 8 мая под медицинским наблюдением находятся 68 человек.

4 жителя района за истекшие сутки взяты на контроль. Новых подтвержденных случаев инфицирования не зарегистрировано. По нескольким пациентам инфекционного госпиталя, ранее направленным в Красноармейскую ЦРБ с подозрением на инфицирование, ожидается получение результатов лабораторных исследований.