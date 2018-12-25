Дачники боятся остаться без света в новогодние праздники
В редакцию «РВС» обратились жители ДНТ «Садовод» с жалобой на перебои с электроэнергией.
«Из-за перегрузок и изначального неправильного распределения напряжения каждый вечер выключается трансформатор через каждые 5-10 минут и 4 улицы сидят без света: Ягодная, Вишневая, Зеленая и Веселая, – сетует одна из дачниц. – Это улицы, которые питаются от этого несчастного трансформатора. Он тарахтит на углу. В итоге этот трансформатор скоро сгорит, мы тут все замерзнем и вся техника полетит.
Это очень страшно, дети маленькие, отопление печное, только разожжешь печь, сразу приходится заливать. Потому что электронасос качает отопление в системе. Без него трубы поплавятся. Скоро Новый год, страшно представить, что будет на новогодние праздники».
Как пояснили в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети, оборудование товарищества не находится на балансе «Кубаньэнерго», поэтому производить какие-либо работы специалисты не имеют право. Необходимо обратиться к собственнику оборудования. Также посоветовали воспользоваться информацией на официальном сайте, где прописаны требования для передачи трансформатора на баланс «Кубаньэнерго».
Люди могут направлять претензии по качеству гарантирующем поставщику.
Председатель ДНТ «Садовод» Наталья Христусь прокомментировала ситуацию:
«Я не сижу сложа руки. У людей заключены прямые договоры. Качество должен обеспечивать гарантирующий поставщик. Вышестоящая сетевая организация отказывается от этого имущества. Трансформатор сейчас ничей. Вопросом занимается прокуратура. Мною приняты все меры. Мной направлены жалоба гарантирующему поставщику и письма во все контролирующие органы. Также подала в суд. На данный момент это предмет судебного разбирательства — кто будет обслуживать подстанцию. Это имущество не должно и не может быть бесхозным в силу закона. Потому что энергоснабжение – отрасль, которая должна гарантировать бесперебойное качество. И выполнять данную функцию должны профессиональные участники рынка. А это сетевая организация и гарантирующий поставщик».
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