Дачники: куда обращаться, чтобы быть со светом?

С наболевшим вопросом по электроснабжению в редакцию «РВС» обратились дачники садово-огороднического товарищества «Строитель», расположенного в Васюринском сельском поселении.

«Просим вас разобраться в причине отказа подключения света на дачные участки в станице Васюринской. Хотя я думаю, это касается всех дачников. У нас нет товарищества и председателя, чтобы нам провели свет, нужно обращаться в Динскую на улицу Широкую. Но и там нам отказывают в подключении, ссылаясь на постановление 1622 от 21 декабря 2018 года. Вроде это не их дело и с дачниками они не работают. Куда нам теперь обращаться, чтобы быть со светом?» – спрашивают люди.

Специалисты компании «Кубаньэнерго» информируют потребителей об изменениях в законодательстве, касающихся подключения к электросетям объектов, расположенных на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ и ОНТ). Теперь подавать заявку на технологическое присоединение объекта, расположенного на территории садоводства или огородничества, должен его председатель (либо уполномоченное лицо) – вне зависимости от того, является ли владелец объекта членом этого товарищества.

Раньше собственники расположенных на территории СНТ (ОНТ) объектов (к примеру, частных домовладений), которые не являются членами данных объединений, могли подавать заявки самостоятельно.

«В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, а также энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом (при наличии)», – сказано в постановлении правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (редакция от 21.12.2018 г.).

При этом в законодательстве подчеркивается: СНТ или ОНТ не вправе отказаться от подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение принадлежащих указанным лицам объектов, а также препятствовать сетевой организации в осуществлению технологического присоединения таких объектов и требовать за это плату.





Необходимо обратиться



Как пояснила Людмила Трощенкова, помощник директора по связям с общественностью филиала ПАО “Кубаньэнерго” Краснодарские электрические сети, согласно пункту 8.5 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в действующей редакции), утвержденных постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – правила), в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, а также энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом.

Таким образом, для подачи заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, осуществляющих деятельность на территории некомерческого садового товарищества, председателю этого товарищества необходимо обратиться в филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети по адресу: г. Краснодар,

ул. Пашковская, 131, тел.: 255-72-24, 255-79-84.

