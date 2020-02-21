Дачники в Васюринской: “У нас целый месяц не вывозили мусор”

Жители СОТ “Строитель” (ст. Васюринская) обратились в “РВС” с жалобой на качество вывоза мусора в их товариществе: “В январе и феврале были постоянные перебои - то приезжали, то нет. Говорили, что улицы очень узкие - техника не проходит. А нам как быть? Мусор и так всего раз в неделю забирают. Приходилось своей машиной вывозить. Но не у каждого же есть такая возможность... Очень хотим знать, график вывоза мусора. Ведь на улице не оставишь. А утром уходим на работу - не можем ждать весь день машину. За услуги платим исправно”.

Журналист связалась с АО “Мусороуборочная компания”, где объяснили ситуацию.

Дело в том, что с 1 января 2020 года в данном товариществе изменилась обслуживающая организация. Ранее вывозом мусора занималась ООО “Динская мусороуборочная компания", теперь же эту работу стала выполнять АО “Мусороуборочная компания”. Изначально туда пустили крупногабаритную технику. Но проезд к некоторым домовладениям очень узкий, что не позволяет ей подъехать, чтобы забрать отходы. Это и послужило причиной для временных перебоев с вывозом ТБО. Но теперь организация будет посылать по данным улицам менее габаритную технику - автомобили ”Исузу”, “ГАЗон”.

Тем не менее, АО “Мусороуборочная компания” просит жителей тех домовладений, проезд к которым затруднен, выносить мусор в то место, куда сможет подъехать транспорт.

Также представитель предприятия сообщил журналисту, что ранее жителям СОТ “Строитель” предлагали установить контейнеры для сбора ТБО, но они отказались, предпочтя подворовой сбор мусора.

В данном товариществе техника по вывозу отходов будет работать по четвергам - с 8 утра и в течение дня.