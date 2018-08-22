"ДариДобро": Люди, чье призвание – помогать

«ДариДобро» – это не просто название Динской районной благотворительной организации, люди, которые в ней состоят, в прямом смысле дарят добро своим подопечным. Им не безразлична судьба многодетных семей или с детками-инвалидами, а также тех, кто по тем или иным причинам находится в сложной жизненной ситуации.

Мы встретились с двумя мамами и их детьми. Все вместе они рассказали, в чем же их миссия.

Председатель организации Нина Мищенко 3 года занимается благотворительностью. Однажды она сама побывала в ситуации, когда ее семье необходима была помощь. 13 лет назад они пережили пожар, и малознакомые люди выручали их как могли.

«Позже я участвовала в конкурсе «Мама года», тогда-то мне и предложили вести Динской район, организовывать семьи, приглашать и помогать им преодолевать жизненные трудности», - начала свой рассказ Нина.

В данный момент подопечными организации являются 158 семей. Проблемы каждой из них хрупкая многодетная мама (у Нины четверо детей) пропускает через себя. Так, в районе есть мужчина, который один воспитывает двоих сыновей. Одному из них предстоял выпускной, событие важное для каждого школьника, только вот собрать ребенка на праздник у отца не было возможности, уж родители-то знают, сколько стоит это удовольствие.

«У меня за год до этого сын как раз окончил 9 класс, костюм у нас был, так почему бы не сделать доброе дело для другого ребенка?» - улыбнулась Нина.

И таких случаев много. В преддверии Нового года подопечным дарят подарки, родители с детьми посещают цирки, театры, кинотеатры бесплатно либо на льготной основе. «ДариДобро» организовывает совместный выезд семей на отдых - море, природа, пейнтбол. И это лишь малая часть мероприятий. Эта работа не проходит незамеченной - Нина получила диплом и медаль как «Благотворитель года 2017 Краснодарского края».



Полина - Маленький Волонтер



По словам председателя, ежемесячно они проводят дни добра, в которых активное участие принимают и дети.

9-летняя дочь Нины Полина с удовольствием помогает маме. Она тоже готовится к мероприятиям. Помогает раздавать детям журналы с раскрасками и, прежде чем их раздать, дома их сортирует для мальчиков и девочек, пересчитывает по нескольку раз, чтобы всем детям хватило.

«Перед Новым годом я рассказала одноклассникам о том, что есть детки и их родители, которые не могут позволить себе чего-то, а мы им помогаем. И они откликнулись. Приносили конфеты, игрушки, а мы передали их. Дети были очень рады», - с воодушевлением делится девочка.

Маленький волонтер уже понимает всю серьезность своей деятельности.

«Кому-то сложно в этой жизни, и с ними нужно делиться. У меня есть четыре рюкзака, но мне-то и одного хватит, я рада буду подарить их школьникам», - продолжает рассуждать Полина.

Девочка рассказала, что они помогают и детям с ограниченными возможностям.

«Они ведь такие же, как и мы, ничем от нас не отличаются. Да, у них проблемы со здоровьем, но они же в этом не виноваты», - подытожила она.



История Ильи



Вероника Малова и ее сын Илья живут в Тахтамукайском районе и занимаются благотворительностью около двух лет, в Динском районе они бывают довольно часто, здесь живет их бабушка. Их семья тоже пережила трудности.

У Ильи ограниченные возможности здоровья, нарушен опорно-двигательный аппарат. До 4 лет он находился на постоянном лечении Москва – Краснодар – Москва. Он не ходил в садик, не общался со сверстниками, только врачи и родители. Были проблемы с социальной адаптацией. В 4 года первый раз пошел в развивающую группу для дошкольников, ему было очень сложно общаться с детьми и учителями.

Первый опыт в развивающей группе был печальный, педагог не нашел к нему подход и он не смог адаптироваться в обществе. Потом был другой центр и там педагоги постепенно помогли ему влиться в коллектив и научили общаться со сверстниками. Он был застенчив и закомплексован, но благодаря правильному подходу учителей с этими проблемами удалось справиться. В 5 лет он в первый раз принял участие в конкурсе чтецов и занял 3 место. В 7 лет еще раз попробовал себя в этом амплуа и занял уже 1 место среди детей от 6 до 8 лет.

В этом году был конкурс «Мы этой памяти верны», посвященный 9 Мая, где он принял участие и получил диплом и кубок за отличное чтение стихотворения на тему Великой Отечественной войны. Вместе с мамой участвовал в конкурсе «Мама года. Мама благотворитель», где тоже рассказывал стих о матерях. Он тронул сердца судей и помог маме занять 3 место и звание «Самая лучшая мама».

Помогает маме раздавать подарки детям, участвует в конкурсах, посещает массовые мероприятия, направленные на инклюзию. Благодаря этим мероприятиям он общается с детьми наравне и не чувствует себя другим среди них. Это помогает ему справиться с проблемами и дает толчок к новым целям и задачам. Любит футбол, занимается спортом в соответствии со своими возможностями, занимается вокалом.

«Мы помогаем другим детям. Если у нас или у кого-то есть хорошие вещи, которые стали малы, мы передаем их тем, кому они нужны. А в Рождество мы раздавали детям подарки», - вспоминает о проделанной работе Илья.

Как рассказала Вероника, у них в Тахтамукайском районе нет подобных организаций, и на добровольных началах она старается подключить знакомых и не только для помощи нуждающимся. Сейчас Вероника помогает 20 семьям, у которых есть дети с ограниченными возможностями.



Акция к школе

Вероника и Нина — две простые мамы, которые на собственном опыте знают, что такое трудности, и именно поэтому сейчас они не видят своей жизни без помощи ближним. Их дети тоже уверены: нужно делиться с теми, кто в этом нуждается.