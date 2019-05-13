В преддверии Великой Победы Динская районная благотворительная общественная организация поддержки семей "ДариДобро" организовала и провела акцию "Благодарим за мир вас, ветераны!" В течение 3 дней участники поздравили 8 ветеранов из Динского района.

Во главе с председателем организации Ниной Мищенко, активом организации и детьми они приехали к ветеранам, для которых мамочки испекли красивые и вкусные пирожные, торт. Также им вручили продуктовый набор: крупы, сахар, колбасу вареную, чай, тушенку, икру красную, масло сливочное и растительное, консервы, печенье, конфеты, хозяйственный набор - стиральный порошок, мыло, шампуни.

Все это собрано членами организации - мамами "ДариДобро" от чистого сердца и с большой благодарностью! Покосили траву во дворе у тех ветеранов, которые живут по одному. Дети рассказали стихи, спели песни.

«Каждый ветеран и его история – без слез и страха невозможно было слушать. Спасибо вам, наши ветераны, за мирное время, за то, что мы можем жить в мирное время и растить своих детей. Низкий вам поклон и большая благодарность! Учите детей, рассказывайте, ходите в гости к ветеранам, их, к сожалению, все меньше остается. Спасибо всем огромное, кто поддержал акцию для ветеранов!» - отмечает Нина Мищенко.



