Давид Колбая: “Живу с кардиостимулятором, но инвалидность не дают”
Ранее “РВС” уже писала о Давиде Колбая. Последние 10 лет парень живет с “батарейкой в сердце” – кардиостимулятором, который помогает одному из главных органов биться в нужном ритме.
Сейчас ему 25 лет. Все началось в 15-летнем возрасте, когда здоровье стало стремительно ухудшаться: обмороки, слабость в теле. После медицинского обследования выяснилось, что у него синдром слабости синусового узла сердца.
Тогда журналисту “РВС” он назвал три причины, по которым это могло возникнуть.
“Это разовые максимальные физнагрузки. Если ты не знаешь, что сердце слабое и ведешь очень активный образ жизни, то можешь получить этот диагноз. А я очень жестко играл в футбол.
Еще одна возможная причина – удар током свыше 220 вольт, когда мне было лет 10. Тогда я отряхнулся и дальше побежал. Это тоже могло сыграть свою роль.
Третья причина – наследственность. Но у нас в роду вроде бы нет никого с такими предпосылками”, – пояснил Давид.
Раз в десять лет ему необходимо менять “батарейку”.
В последние годы он регулярно обращается в бюро МСЭ, чтобы ему установили инвалидность.
Проходит экспертизу каждый год. Результаты не дают оснований для установки.
Дело в том, что у других его знакомых парней с таким же диагнозом инвалидность есть.
“Одного вообще хорошо знаю со школы. У него все показания, даже стимулятор стоит тот же самый. Ему просто за наличие установили. Иначе как все это объяснить?” – задается вопросом молодой человек.
“РВС” послала запрос в “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю”.
Запрашивать личные результаты экспертизы Давида мы не имеем права в силу ФЗ “О персональных данных”. Но специалистам были заданы следующие вопросы:
- Какие существуют критерии при прохождении медико-социальной экспертизы у людей с синдромом слабости синусового узла сердца?
- Какие должны быть основания и показатели для установления инвалидности?
- Не является ли наличие кардиостимулятора уже причиной для установки? Если нет, то почему?
В редакцию присланы ответы.
В краевом МСЭ написали, что порядок и условия признания лица инвалидом регламентированы постановлением правительства*.
Условиями признания гражданина инвалидом являются:
- Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами.
- Ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
- Необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
Признание гражданина инвалидом происходит после комплексной оценки состояния организма.
Критерии – 4 степени стойких нарушений функций организма человека. Они устанавливаются в процентах в диапазоне от 10 до 100.
- 1 степень – стойкие незначительные нарушения функций организма человека, (последствия травм или дефекты в диапазоне от 10 до 30 процентов);
- 2 степень – стойкие умеренные нарушения функций организма человека (последствия травм или дефекты в диапазоне от 40 до 60 процентов);
- 3 степень – стойкие выраженные нарушения функций организма человека, (последствия травм или дефекты в диапазоне от 70 до 80 процентов);
- 4 степень – стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека (последствия травм или дефекты в диапазоне от 90 до 100 процентов).
Критерием для установления инвалидности является нарушение здоровья в диапазоне от 40 до 100 процентов (со 2 степени и выше).
В зависимости от степени расстройства функций организма устанавливается 1, 2 или 3 группа инвалидности.
Решение об установлении инвалидности принимается путем голосования специалистов на обсуждении результатов медико-социальной экспертизы.
“Учитывая вышеизложенное, при проведении медико-социальной экспертизы граждан с синдромом слабости синусового узла наличие кардиостимулятора не является безусловным основанием для установления инвалидности. Подход в каждом конкретном случае осуществляется строго индивидуально, с учетом клинико-функциональных характеристик, имеющихся стойких нарушений функций организма, степени их выраженности и других факторов и ограничений жизнедеятельности”, – отметили в главном бюро МСЭ.
Давид рассказал, что в прошлом году в справке о результатах экспертизы ему написали:
“У вас выявлены стойкие незначительные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, которые не привели к ограничению жизнедеятельности в установленных категориях и не требуют мер социальной защиты, включая реабилитацию. Это не является основанием для инвалидности”.
Молодой человек все равно не собирается опускать руки.
“Специалисты, которые там сидят, не могут так просто взять и отшить людей. Если у меня все получится, то своим примером я докажу таким же, как и я, что сдаваться никогда не стоит”, – рассказал он.
*Постановление правительства РФ от 20.02.2006 № 95.
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