Дед Мороз из Великого Устюга в Краснодаре (фоторепортаж)

Дед Мороз из Великого Устюга в Краснодаре (фоторепортаж)

Дед Мороз из Великого Устюга в Краснодаре (фоторепортаж)

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2 часа назад Дед Мороз из Великого УстюгаДед Мороз НТВПутешествие Деда Мороза по России

Сегодня, 12 декабря, в Краснодар прибыл  волшебник из Великого Устюга. Как мы писали ранее, в  краевой столице он пробудет два дня с очень насыщенной программой: посетит многодетные и малообеспеченные семьи, социальные учреждения. А 13 декабря в горпарке (нынешнее название парк "Городской сад" по улице Постовой) состоится настоящий праздник. С Дедушкой Морозом сможет встретиться каждый желающий!

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 А сегодня   в здании городской Общественной палаты прошла пресс-конференция.  Дедушка Мороз рассказал, что в год он получает около 200 тысяч писем, причем треть из них от взрослых. И если взрослые просят погасить долги по ипотеке и планшет, то дети  все чаще стали загадывать для себя работу, чтобы помочь родителям. 

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Всем участникам пресс-конференции, и взрослым, и детям, подарили подарки! 

Краснодар стал 15-ым городом, куда приехал волшебник из Великого Устюга.  Всего в этом году он посетит 22 российских города.  Путешествие проходит  в рамках акции телеканала "НТВ" уже второй год. 

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Фото прислали подписчики соцаильных сетей "РВС". 

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