Дед Мороз из Великого Устюга едет в Краснодар

Главный новогодний волшебник пробудет в краевой столице два дня – 10 и 11 декабря.

Уже четвертый год подряд дедушка путешествует по всей стране с благотворительным проектом. Вместе с журналистами телеканала «НТВ» он помогает детям из многодетных и малообеспеченных семей, которые присылают письма в его резиденцию в Великом Устюге.

В Краснодаре Дед Мороз побывает в нескольких социальных учреждениях, а затем даст пресс-конференцию.

С журналистами он встретится 10 декабря в здании городской Общественной палаты (улица Коммунаров, 8). Начало — в 11.00.

На следующий день, 11 декабря, все желающие смогут увидеть Дедушку Мороза на празднике в парке «Городской сад» (улица Постовая, 34). Начало в 12.00.

Подобные мероприятия главный волшебник России проведет в 28 городах страны.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, этой зимой Дед Мороз посетит с благотворительной акцией Казань, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Ярославль, Челябинск, Пермь, Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Вологду, Череповец, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.

Фото: архив "РВС".

За три года главный новогодний волшебник проехал 40 тысяч километров, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков. Только в прошлом году Дед Мороз порадовал ребят 7400 сладкими подарками и угостил жителей городов 30 тысячами леденцов.

Кроме того, традиционное краевое мероприятие «Новогодняя звезда» пройдет в Краснодаре 21 декабря. В шествии примут участие Деды Морозы и другие сказочные персонажи со всей Кубани.

Построение начнется в 12.00 на площади имени Пушкина, где герои пройдут колонной по улице Красной до Главной городской площади, а там все вместе зажгут огни на главной елке Краснодарского края.