"РВС", Дед Мороз и Снегурочка поздравят особенных детей

Уже восемь лет подряд «РВС» поздравляет с Новым годом детей-инвалидов и тяжелобольных малышей. О каждом из них мы рассказываем историю.

Ежегодно ребята делятся своими мечтами с читателями, рассказывают о том, какой подарок хотят получить.

За несколько дней до новогодней ночи наша команда вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой объезжает дома детей. Ребята получают подарки от партнеров «РВС» и неравнодушных жителей Динского района.

В прошлом году Дед Мороз и Снегурочка обрадовали двенадцать мальчиков и девочек.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните: 8-962-866-18-55 или 8-989-838-06-05. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от «РВС» и Деда Мороза»: