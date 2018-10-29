"РВС", Дед Мороз и Снегурочка поздравят особенных детей
Уже восемь лет подряд «РВС» поздравляет с Новым годом детей-инвалидов и тяжелобольных малышей. О каждом из них мы рассказываем историю.
Ежегодно ребята делятся своими мечтами с читателями, рассказывают о том, какой подарок хотят получить.
За несколько дней до новогодней ночи наша команда вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой объезжает дома детей. Ребята получают подарки от партнеров «РВС» и неравнодушных жителей Динского района.
В прошлом году Дед Мороз и Снегурочка обрадовали двенадцать мальчиков и девочек.
Если хотите поучаствовать в акции, звоните: 8-962-866-18-55 или 8-989-838-06-05. Прием заявок заканчивается 15 декабря.
Что нужно знать об акции «Поздравления от «РВС» и Деда Мороза»:
- героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;
- лимит средств на подарок у Деда Мороза ограничен, максимальная сумма трат не должна превышать 3 тысячи рублей;
- если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону 8 (962) 866-1-855 или 8-989-838-06-05, пригласить журналиста. Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы. Мы хотим побольше рассказать о наших героях.
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