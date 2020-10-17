Фото: Архив "РВС"
Дед Мороз, Снегурочка и «РВС» поздравят особенных детей
Традиционно перед Новым годом мы поздравляем детей-инвалидов и тяжелобольных малышей из Динского района. О каждом из них мы рассказываем историю.
Ребята делятся своими мечтами с читателями, рассказывают о том, какой подарок хотят получить. Наша команда с Дедом Морозом и Снегурочкой объезжает дома детей. Ребята получают подарки от партнеров «РВС» и неравнодушных жителей Динского района.
Если хотите поучаствовать в акции, звоните: 8-900-255-22-22. Прием заявок заканчивается 15 декабря.
Что нужно знать об акции «Поздравления от «РВС» и Деда Мороза»:
- Героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;
- лимит средств на подарок - 3 тысячи рублей;
- если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону 8 (900) 255-22-22. Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы. Мы хотим побольше рассказать о наших героях.
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