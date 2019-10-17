Дед Мороз, Снегурочка и «РВС» поздравят особенных детей.

Традиционно перед Новым годом мы поздравляем детей-инвалидов и тяжелобольных малышей из Динского района. О каждом из них мы рассказываем историю.

Ребята делятся своими мечтами с читателями, рассказывают о том, какой подарок хотят получить. Наша команда с Дедом Морозом и Снегурочкой объезжает дома детей. Ребята получают подарки от партнеров «РВС» и неравнодушных жителей Динского района.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните: 8-900-255-22-22. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от «РВС» и Деда Мороза»: