Дедушка избил внука. Это попало на камеры видеонаблюдения

Все произошло в Новосибирске 16 февраля в одном из жилищных комплексов. На кадрах видно, как мужчина применяет физическую силу к малышу, женщина пытается защитить ребенка, но тщетно. Рядом в этот момент находятся еще двое детей. Как пишет телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», по заверениям подписчика, который прислал видео, об инциденте сообщили в полицию.

Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области организовал проведение уголовно-процессуальной проверки по факту причинения побоев малолетнему.

По предварительным данным, малыша избил родной дедушка, он взял под присмотр внуков в отсутствие родителей.

В настоящее время следователи опрашивают родителей и соседей семьи, устанавливают картину произошедших событий.