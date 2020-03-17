Дефицит медицинских масок - народная паника или происки поставщиков?

В свете последних событий с коронавирусом среди населения остро встал вопрос о медицинских масках и об антисептических средствах. Кто-то догадался запастись ими впрок, кто-то тянул до последнего. Некоторые предприимчивые люди пользуются алкоголем для дезинфекции рук, кто-то изготавливает маски самостоятельно.

Но факт остается фактом: в Динской наблюдается дефицит этих средств. Журналист "РВС" прошел семь центральных аптек станицы. Маски были в продаже только в трех: в одной поштучно за 10 рублей, во второй в пачках по три штуки за 30 рублей и в третьей были пачки тоже по три штуки за 29 рублей и за 42 рубля за трехслойные.

На фоне дефицита соответственно может появиться спекуляция. В Интернете полно публикаций, что в некоторых регионах масками торгуют по весьма завышенной цене - 1500 рублей, например, за 50 штук. Этот вопрос был поднят на федеральном уровне, проблемой занялась ФАС совместно с другими органами.

За неделю мониторинга было выявлено, что в Краснодарском крае как такового повышения цен на медицинские маски не наблюдается. Как сообщают в краевом отделе ФАС, ни одного дела по данному факту заведено не было. На данный момент идет проверка всех поставщиков, чтобы пресечь картельный сговор, если такой будет планироваться.

Связано это с тем, что аптеки, которые находятся под ведомством департамента здравоохранения, не имеют права менять самостоятельно ценник. Однако существуют еще и частные аптеки.

Фармацевты объясняют, что они уже около месяца не могут добиться от поставщика привоза новых товаров. Связано это может быть либо с отсутствием оных на складах, либо с завышением цен уже от самих поставщиков, из-за чего частные аптеки могут просто не реализовать товар.

Ко всему прочему Росздравнадзор открыл горячую линию касательно этого вопроса. Если граждане замечают отсутствие медицинских масок в аптеках или повышение на них цен, следует сообщить эту информацию по телефону 8 (800) 550-99-03. Далее все будет проверяться совместно с ФАС.