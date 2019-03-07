Декада дорожной безопасности в Динском районе

На территории Динского района в период с 4 по 15 марта проходит профилактическое мероприятие "Декада дорожной безопасности-детей!" В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Динского района Виталий Криворучко обращается к родителям: "Уважаемые родители,не забывайте ежедневно напоминать своим детям о правилах безопасного поведения около проезжей части!!!А самое главное, показывайте собственный пример соблюдения этих правил,ведь дети,это отражение своих родителей и в большей степени именно от вас зависит их будущее и безопасность!"