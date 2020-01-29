"Дельфин № 1". Обзор нового бассейна в Динской
В конце 2019 года в школе №1 Динской завершилось строительство плавательного бассейна. Его площадь – 1,3 тыс. кв. метров.
Заместитель директора по спортивно-оздоровительной работе Николай Петренко провел экскурсию журналисту “РВС”.
О том, кто занимается в бассейне и что имеется на объекте, читайте ниже.
“Дельфин № 1” – такое название выбрали для своего бассейна ученики и учителя 1 школы путем голосования. Оно теперь украшает вход в здание.
При входе в бассейн расположился пункт охраны. В просторном холле установлены мягкие сиденья, на которых родители ожидают своих деток с тренировок. Здесь же находится гардеробная, где ребята оставляют верхнюю одежду и надевают сменную обувь, и помещение для администратора.
На объекте две плавательные чаши – большая (25 на 8,5 м; глубина воды в мелкой части ванной — 1,2 м, в глубокой — 1,8 м) и малая (10 на 6 м; глубина воды в мелкой части ванны — 0,6 м, в глубокой — 0,85 м).
К каждому плавательному залу примыкают раздевалки с туалетами и душевыми. Всего их 4: 2 женских и 2 мужских. Есть даже отдельные санузлы для людей с ограниченными возможностями.
Пропускная способность за одну смену – 50 человек: 32 в большой чаше, 18 – в малой.
Директор школы №1 Лилия Булатова рассказала журналисту об организации образовательного процесса в бассейне.
Сегодня здесь занимаются только дети из школы № 1. В первой половине дня для учащихся 3-7 классов (таких ребят 538) организованы уроки плавания, которые проводятся учителями физкультуры.
Во второй половине тренируются 480 учащихся 1-11 классов, изъявивших желание дополнительно заниматься в секции плавания. С этой категорией ребят работают квалифицированные тренеры-преподаватели. Уроки плавания больше ориентированы на укрепление здоровья и общефизическую подготовку, а секции – еще и на развитие навыков, позволяющих детям участвовать в соревнованиях и профессионально заниматься плаванием.
Урок по времени длится 40 минут, а тренировка – 45 минут. Расписание составлено так, чтобы ребятам было удобно. Перед уроком физкультуры перемена длится 20 минут. За это время ребята успевают прийти и подготовиться к занятию. После него перерыв составляет 20 минут, чтобы школьники успели принять душ, высохнуть, одеться в школьную форму. На все это отводится в общем 1 час 20 минут.
Для тех, кто не умеет плавать, на уроках проходит обучение.
Со следующего учебного года на это планируется сделать еще больший акцент и начать преподавать уроки плавания с 1 класса.
На сегодняшний день этому виду спорта уделяют один урок физкультуры в неделю, остальные проходят в спортзале.
“Дети с удовольствием ходят и на уроки, и на дополнительные секции по плаванию, так как для многих ребят оно является излюбленным видом спорта“, – утверждает директор БОУ СОШ № 1.
К ученикам школы в скором времени присоединятся и ребята из детского сада №13, что находится поблизости. После формирования групп и прохождения медицинского осмотра они получат возможность плавать в малом плавательном зале.
Работает бассейн с 8 до 20 часов ежедневно, кроме воскресенья.
Сегодня все дети школы № 1 в рамках выполнения муниципального задания занимаются бесплатно. В свободное от занятий школьников время планируется организация платных образовательных услуг для детей (начиная от дошкольного возраста 3-6 лет) и взрослого населения.
Стоимость таких услуг будет такой же, как и в бассейне «Нептун», в соответствии с тарифами, утвержденными решением Совета МО Динской район. Информация о платных занятиях по плаванию будет размещена на сайте школы в разделе «Платные образовательные услуги» до 3 февраля.
Бассейны содержат под строгим контролем.
«Вода постоянно очищается. Ежедневно утром и вечером берется анализ, данные вносятся в журнал. Если анализ воды не будет соответствовать нормам СанПиН, занятия будут отменены. Мы очень строго следим за соблюдением безопасности. Для этого в штат введены новые должности: медицинская сестра и аппаратчик химводоочистки. Заключены договоры на сервисное обслуживанию бассейна. Каждую неделю специалисты контролируют и регулируют работу систем водоочистки и вентиляции. Дополнительно принятые в штат уборщицы служебных помещений следят за чистотой в бассейне. После каждого урока и тренировки они убирают душевые, раздевалки и санитарные узлы», – пояснила Лилия Булатова.
На базе бассейна есть оборудованный медицинский кабинет, в котором постоянно находится медсестра. Для тренеров тоже имеются отдельные кабинеты.
Объект строился в рамках федеральной программы “Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации” с 2018 года.
На его реализацию потрачено более 133 млн рублей.
"Безусловно, бассейн в школе №1 стал еще одним очень важным социальным объектом, который подарил детям и взрослым дополнительную возможность для укрепления здоровья и занятий спортом", – завершила Лилия Булатова.
Комментарии
Да за эти деньги можно было новую школу с бассейном построить. Что вообще полезного в этой новости ? То, что в очередной раз около 120 миллионов рублей по карманам разошлось ?
П..дострадальцам нет покоя, как всегда, комментируют первыми..))) За 120 миллионов новую школу???Вы,уважаемый, в своём ли уме?..))) Вы бы ж подняли и посмотрели, сколько это всё на самом деле стоит, и сколько потрачено на территорию вокруг бассейна..
Могу Вам пояснить.
Построить к примеру квартирный дом, 17-ти этажей, обойдётся в 195 м. рублей.
Вы хотите сказать, что за половину стоимость данного строения, нельзя построить школу с бассейном ?
Вы, уважаемый в своём уме ?
Расчет строительства 17-ти этажного односекционного жилого дома:
Выполнение ПСД (проектно сметной документации) – 2’500’000 руб.
Выполнение инженерно геологических изысканий – 300’000 руб.
Получение технических условий – 200’000 руб.
Получение разрешения на строительство – 300’000 руб.
Выполнение СМР из расчета 24000 руб. на 1 кв. м. общих площадей.
В расчете учтены все строительные работы, включая монтаж внутренних коммуникаций и самоотделку квартир.
Сдача дома в эксплуатацию – 500’000 руб.
Оформление объекта и участка в собственность – 200’000 руб.
Общая стоимость строительства 17-ти этажного односекционного жилого дома:
2500000 + 300000 + 200000 + 300000 + (24000 х 8000) +500000 + 200000 = 195’000’000 руб
Виталий, просвятите во сколько примерно обошлось строительство, отделка и оборудование данного бассейна. Очень интересно!
https://garant-aquatic.ru/forma-online-rashet.html
Вы можете посчитать онлайн, добавив параметры, а так же, на других ресурсах произвести расчёт стоимости строительства любых других объектов.
Спасибо!
Условно около 80 млн получилось. Отделку с мебелью приравнял к стоимости строительства, указанную вами, большая чаша по калькулятору 10 млн максимум. Такие дела
Это даже очень большая цифра, за ту сумму, что вы посчитали, получится элитный спортивный комплекс, с площадью в три раза больше !!!
https://stroy54.ru/productlist/stroitelstvo/raschet-stoimosti-stroitelstva-obektov/raschet-stroitelstva-krytyj-sportkompleks-3460-kv-m-dlya-plyazhnyh-vidov-sporta/