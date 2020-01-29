"Дельфин № 1". Обзор нового бассейна в Динской





В конце 2019 года в школе №1 Динской завершилось строительство плавательного бассейна. Его площадь – 1,3 тыс. кв. метров.

Заместитель директора по спортивно-оздоровительной работе Николай Петренко провел экскурсию журналисту “РВС”.

О том, кто занимается в бассейне и что имеется на объекте, читайте ниже.

“Дельфин № 1” – такое название выбрали для своего бассейна ученики и учителя 1 школы путем голосования. Оно теперь украшает вход в здание.

При входе в бассейн расположился пункт охраны. В просторном холле установлены мягкие сиденья, на которых родители ожидают своих деток с тренировок. Здесь же находится гардеробная, где ребята оставляют верхнюю одежду и надевают сменную обувь, и помещение для администратора.

На объекте две плавательные чаши – большая (25 на 8,5 м; глубина воды в мелкой части ванной — 1,2 м, в глубокой — 1,8 м) и малая (10 на 6 м; глубина воды в мелкой части ванны — 0,6 м, в глубокой — 0,85 м).

К каждому плавательному залу примыкают раздевалки с туалетами и душевыми. Всего их 4: 2 женских и 2 мужских. Есть даже отдельные санузлы для людей с ограниченными возможностями.

Пропускная способность за одну смену – 50 человек: 32 в большой чаше, 18 – в малой.

Директор школы №1 Лилия Булатова рассказала журналисту об организации образовательного процесса в бассейне.

Сегодня здесь занимаются только дети из школы № 1. В первой половине дня для учащихся 3-7 классов (таких ребят 538) организованы уроки плавания, которые проводятся учителями физкультуры.



Во второй половине тренируются 480 учащихся 1-11 классов, изъявивших желание дополнительно заниматься в секции плавания. С этой категорией ребят работают квалифицированные тренеры-преподаватели. Уроки плавания больше ориентированы на укрепление здоровья и общефизическую подготовку, а секции – еще и на развитие навыков, позволяющих детям участвовать в соревнованиях и профессионально заниматься плаванием.

Урок по времени длится 40 минут, а тренировка – 45 минут. Расписание составлено так, чтобы ребятам было удобно. Перед уроком физкультуры перемена длится 20 минут. За это время ребята успевают прийти и подготовиться к занятию. После него перерыв составляет 20 минут, чтобы школьники успели принять душ, высохнуть, одеться в школьную форму. На все это отводится в общем 1 час 20 минут.

Для тех, кто не умеет плавать, на уроках проходит обучение.

Со следующего учебного года на это планируется сделать еще больший акцент и начать преподавать уроки плавания с 1 класса.

На сегодняшний день этому виду спорта уделяют один урок физкультуры в неделю, остальные проходят в спортзале.

“Дети с удовольствием ходят и на уроки, и на дополнительные секции по плаванию, так как для многих ребят оно является излюбленным видом спорта“, – утверждает директор БОУ СОШ № 1.

К ученикам школы в скором времени присоединятся и ребята из детского сада №13, что находится поблизости. После формирования групп и прохождения медицинского осмотра они получат возможность плавать в малом плавательном зале.

Работает бассейн с 8 до 20 часов ежедневно, кроме воскресенья.

Сегодня все дети школы № 1 в рамках выполнения муниципального задания занимаются бесплатно. В свободное от занятий школьников время планируется организация платных образовательных услуг для детей (начиная от дошкольного возраста 3-6 лет) и взрослого населения.

Стоимость таких услуг будет такой же, как и в бассейне «Нептун», в соответствии с тарифами, утвержденными решением Совета МО Динской район. Информация о платных занятиях по плаванию будет размещена на сайте школы в разделе «Платные образовательные услуги» до 3 февраля.

Бассейны содержат под строгим контролем.

«Вода постоянно очищается. Ежедневно утром и вечером берется анализ, данные вносятся в журнал. Если анализ воды не будет соответствовать нормам СанПиН, занятия будут отменены. Мы очень строго следим за соблюдением безопасности. Для этого в штат введены новые должности: медицинская сестра и аппаратчик химводоочистки. Заключены договоры на сервисное обслуживанию бассейна. Каждую неделю специалисты контролируют и регулируют работу систем водоочистки и вентиляции. Дополнительно принятые в штат уборщицы служебных помещений следят за чистотой в бассейне. После каждого урока и тренировки они убирают душевые, раздевалки и санитарные узлы», – пояснила Лилия Булатова.

На базе бассейна есть оборудованный медицинский кабинет, в котором постоянно находится медсестра. Для тренеров тоже имеются отдельные кабинеты.

Объект строился в рамках федеральной программы “Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации” с 2018 года.

На его реализацию потрачено более 133 млн рублей.

"Безусловно, бассейн в школе №1 стал еще одним очень важным социальным объектом, который подарил детям и взрослым дополнительную возможность для укрепления здоровья и занятий спортом", – завершила Лилия Булатова.