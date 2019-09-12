Инцидентом в школе Южного занялся Следственный Комитет

Напомним, в школе № 15 поселка Южного 10 сентября случился инцидент.

14-летний школьник хотел подтянуться на турнике, но крепление надломилось, из него выскочила труба и подросток упал. Мальчик от удара о землю потерял сознание.

Как сообщил журналисту директор школы №15 Игорь Рябов, уже провели внутреннее расследование. Кроме того, делом занялся Следственный комитет.

Подрядчик с изготовителем полностью разберут спортивное оборудование и проведут экспертизу.

«Недопустимо повторения подобных случаев в нашей школе», - говорит директор.

Как сообщили в следственном отделе по Динскому району Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю, дело находится у них на рассмотрении. «По факту несчастного случая — падения ребенка проводится проверка», - отметил руководитель.

По ее окончанию станет известно, кто действительно виноват в случившемся — изготовители, установщики, или же те, кто принимал объект.

Отец пострадавшего рассказал «РВС», что мальчик пока еще находится в больнице, но уже идет на поправку.