Дема Еныгин: операцию откладывают, мама верит в чудо

Дема Еныгин: операцию откладывают, мама верит в чудо

Дема Еныгин: операцию откладывают, мама верит в чудо

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14 часов назад БлаготворительностьГазета РВСДема ЕныгинДинской районДобрые делаНовости Динского районаПомощь детямРак мочевого пузыряСаркома 4-й стадии

История 11-летнего мальчика из Новотитаровской взбудоражило привычное течение жизни не только его родных, но и знакомых.  Летом успешному футболисту, активному, доброму мальчишке поставили диагноз – саркома 4-й стадии. Реальность  изменилась в один миг.

Это невозможно представить  и понять: рак в 10 лет.  Еще труднее с этим жить.

Вчера – футбол, тренировки, друзья. Сегодня – больница, химия и лучевая терапия.

Вместе с сыном это сложное время переживает мама Оксана, с которой мы остаемся на связи. В середине Октября Дема с мамой уехали в Москву, где ему должны были провести операцию по удалению опухоли мочевого пузыря.

В ноябре Оксана нам писала, что  операцию откладывают, так как опухоль слишком большая и есть риск потерять мочевой пузырь.

Через месяц, в начале декабря, мы снова связались с Оксаной.

«Сейчас Деме проводят лучевую терапию и химию. Самочувствие бывает разным: то слабость, то ноги болят. Уже месяц ходим на занятия к реабилитологу. Но анализы «падают». Ничего, все осилим! Все будет хорошо!

В больнице мы окружены всесторонней заботой. Дема ходит на школьные  занятия, учится хорошо.  По выходным к нему  приходит учитель, который  учит Дему лепить из глины.  У Сына все получается, он сам слепил котика!

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В отделение, как и везде, царит новогоднее настроение: поставили красивую елку, украсили палаты. 

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В свободное время Дема играет с мальчишками в настольный футбол.  Часто говорит: «Мама, я сейчас вылечусь и снова буду играть в футбол»… Он живет футболом.

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Хочу сказать большое спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду.  Мне пишут добрые слова, спрашивают, как себя чувствует Дема.  Спасибо вам за доброту, Дема очень рад, что у него столько друзей.

К сожалению, врачи сейчас не могут удалить опухоль.  Она находится слишком близко к мочевому пузырю.  Лучами и химией стараются убить ее. Хирургическое вмешательство сейчас нежелательно, иначе придется удалять мочевой пузырь. А как ребенку с этим жить? Не дай бог!

Но я верю в хорошее. В чудеса. Все будет хорошо! По другому и быть не может»

Оксане приходится быть сильной. На кону будущее ее сына. Ей и Деме важна любая поддержка: и словом, и делом.

Если эта история задела вас за живое, вы можете написать маме на номер 8(908)680-20-84.

Также можно помочь маме и сыну, переведя посильную для вас сумму на карту Сбербанка 2202 2005 7127 3141

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