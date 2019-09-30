Деме Еныгину из Новотитаровской в 10 лет поставили диагноз

Жизнь юного футболиста из Новотитаровской изменилась в один момент. 25 июня Дементию Еныгину поставили диагноз "рак".

Деме недавно исполнилось 11 лет. Свой день рождения мальчик встретил на больничной койке. А еще несколько месяцев назад он бегал по футбольному полю, одерживая победы, шлифуя мастерство и мечтая стать большим футболистом. О том, что случится в дальнейшем, нельзя было даже представить.









В редакцию о Деме сообщили родители его одноклассников. Известие о его заболевании стало для многих шоком. Они решили поддержать мальчика и объявили сбор средств. Мы не сразу смогли дозвониться маме Дементия Оксане. Вместе с сыном она находится в больнице, где ему проводят третий курс химиотерапии. Общаться с остальным миром для Оксаны сейчас трудно. Она до сих пор не понимает, что произошло и почему. Но она смогла найти в себе силы рассказать историю сына журналисту «РВС».

«Он у меня с пяти лет занимался футболом. В Новотитаровской есть филиал академии футбольного клуба «Краснодар», Дема там тренировался. Он очень спортивный, подвижный, никогда не сидел на месте. Участвовал везде, со школой ездил на соревнования, за Динской район играл. У него всегда было много друзей, все его знают.

В июне играл на соревнованиях, летнее первенство. Во время матча резко заболела нога. Он продолжил играть с болью, прихрамывая. Мы думали, что он получил травму, и поехали к травматологу. На снимках врач увидел трещину и на ногу наложили гипс. Как дальше выяснилось, нога была совершенно здоровой, не травмированной. Но боль не отступала. А потом резко заболело в боку. Поехали в Динскую. Хирург предположил, что мочевой пузырь переполнен, и предложил положить Дему в стационар, чтобы откачать мочу. Но мы решили ехать в краевую больницу. Приехали 25 июня. Там врачи посмотрели и сказали, что все серьезно: большое новообразование в мочевом пузыре. До последнего не верили. Надеялись, гематома.

Так мы оказались в онкологии.

Взяли биопсию и подтвердился диагноз: злокачественная опухоль и метастазы в легких. 4 стадия. Тромбоз ног.

Начали лечение. Провели два курса химиотерапии, у Демы чуть почки не отказали. МРТ, КТ. Я очень благодарна врачам. Нас по квоте отправляют в Москву на операцию. Назначили на 14 октября, но пока опухоль большая, неоперабельная. Поэтому сыну проводят третий курс химии.

Надеюсь, в Москве прооперируют и сохранят мочевой пузырь. Я не представляю, как все будет, если его удалят вместе с опухолью.

Деме тяжело. Он не ест практически, болят ноги, суставы, все ломит. Я все время рядом. Захожу в палату, он внимательно смотрит на меня, не плакала ли я. Всегда говорю: «Нет, сынок, не плачу». Но сама не знаю, откуда силы. Смотрю на него и не могу поверить, что все это с нами происходит, не могу представить, что будет потом. Он такой активный, настоящий живчик. Так резко поменялась наша жизнь».

В больницу к детям с онкологическими заболеваниями приезжают волонтеры. Дема на фото слева.

Проблемы со здоровьем наложились на другие неурядицы – семейного характера. Детей – Дему и старшую дочку – Оксана воспитывала практически сама, семейная жизнь с мужем не удалась, хотя они и остаются в официальном браке. Сейчас женщина не может работать, так как все время находится с сыном. Весной друзья помогли ей переехать в Краснодар. Обстановка дома стала спокойнее, но теперь новое испытание - болезнь сына.

Лечить Дему пока будут бесплатно, но Оксане нужна самая разносторонняя поддержка, в том числе и финансовая. Поездка в Москву, пребывание там, питание, да мало ли что может понадобиться. А денег пока взять неоткуда.

Если вы хотите помочь Оксане и Дементию, любую посильную для вас сумму можно перевести на карту Сбербанка: 2202 2005 7127 3141