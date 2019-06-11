День Динского района. Что происходит сейчас на площади?

Сейчас и до 20.00 на площади администрации Динского района проходят выставка «Ретро-музей под открытым небом» и фотовыставка «Шагаем по истории станицы». Здесь представлено 8 ретро-автомобилей, 8 мотоциклов, телевизоры 60-90 гг., коллекция самоваров Александра Королева и не только.





Транспорт принадлежит разным владельцам. По их признанию, о выставках они узнают друг от друга, действует так называемое «сарафанное радио». Поклонники ретро-авто общаются, созваниваются, делятся секретами-советами.

О том, как выглядела Динская несколько десятилетий назад, расскажет выставка «Шагаем по истории станицы». Здесь представлены современные и ретро-фото зданий станицы.









