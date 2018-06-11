День Динского района: праздничное шествие (фоторепортаж)

Сегодня, 11 июня 2018 года, Динской район празднует свое 57-летие, а станица Динская – 224 года со дня основания. Как и обещали, публикуем репортаж прямо с места событий.

Уже прошло театрализованное праздничное шествие жителей «Динской район-территория спорта».

Перед началом мероприятия в небе парили два самолета, которые не оставили равнодушными динчан. Вокруг слышались восторженные возгласы детей и взрослых.

В 10.00 началось шествие. Свои спортивные школы и секции представили ребята и их руководители. Они не просто прошли по площади, но и продемонстрировали элементы своего искусства.

Вслед за ними в колонне шли администрации поселений, каждая из которых поддержала основную тематику. Так, Динское поселение вспомнило Олимпийские игры-1980, в конце их представления в небо отпустили мишку на воздушных шарах. Темой новотитаровцев стала Олимпиада-2014 в Сочи. Глава Сергей Кошман довольно эффектно зажег факел, который нес в руках.







