День донора в Динском районе 21 ноября

21 ноября при территории Динской поликлиники (ул. Кирпичная, 73а) с 8.30 до 12.30 пройдет день донора в мобильной станции переливания крови.

В связи с усилением противоэпидемических мероприятий в Краснодарском крае предъявляются дополнительные требования безопасности к донорам.

Требование: наличие справки об эпидблагополучии, в которую вносится обязательная информация о том, что донор за пределы Российской Федерации в течение последних месяцев не выезжал и в контакте с заболевшими коронавирусом не состоял. Для вашего удобства будет подаваться общий список доноров станицы Динской для проверки всех записавшихся врачом-инфекционистом. Те доноры, которые не записаны на сдачу крови в регистратуре трансфузиологического кабинета, а также доноры Динского района должны предоставить эпидсправку самостоятельно из поликлиники по месту прописки.

Внимание! Без эпидсправки сдача крови не осуществляется!

Желающим сдать кровь просьба обращаться по телефону 8-861-62-6-51-62 с 9.00 до 14.00 в кабинет переливания крови Динской центральной районной больницы (кроме субботы и воскресенья) для предварительной записи.

При формировании группы доноров в количестве 80 человек запись последующих желающих переносится на следующий месяц выезда мобильной станции переливания крови.

Записывают 80 человек, забор крови осуществляется у не более 60 человек – из-за ограниченности выездной станции переливания крови и медицинских противопоказаний на день сдачи крови у доноров (низкий уровень гемоглобина, заболевания на день сдачи и пр.).

Убедительная просьба после записи по телефону 8-861-62-6-51-62 сообщать заранее при изменениях в ваших планах (невозможности явки в назначенное время).

Не забудьте паспорт!

Желающие сдать кровь вне записи формируют живую очередь в день сдачи (подготовьте эпидсправку).

Дополнительные подробности, а также список противопоказаний к донорству узнавайте по телефону 8-861-62-6-51-62