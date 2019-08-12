День физкультурника в Васюринской (фоторепортаж)

День физкультурника в Васюринской (фоторепортаж)

День физкультурника в Васюринской (фоторепортаж)

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11 часов назад ВасюринскаяДень физкультурникаДинской районНаграждение спортсменовСпорт

10 августа во всех сельских поселения Динского района прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника.

В станице Васюринской на дворовой площадке "Лидер" в честь этого праздника поздравили ветеранов спорта, тренеров, учителей физической культуры, спортсменов-активистов и легкоатлетов.

Поощряли памятными подарками виновников торжества глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов и директор муниципального бюджетного учреждения по физическому развитию, спорту и молодежной политике «Вектор» Андрей Ильенко.



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Комментарии

Антихрист
Антихрист 10 часов назад

Ооо, это у нас умеют . Создавать фоотчёты на ровном месте. Нет чтобы что-нибудь путнее делать...

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-4
Антихрист
Антихрист 3 часа назад

О, все отминусились? Дрыщи....... А что ж Шульдея не позвали? Или он не из вашей стаи? Или не достоен безделушки за 200рЭ?

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-1