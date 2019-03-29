День работника культуры. Те, кто дарит нам радость со сцены
25 марта отмечается профессиональный праздник работников культуры. «РВС» решила показать лица тех людей, кто кропотливо работает над созданием концертных номеров и сценариев к мероприятиям различного уровня.
Елена Анисимова: «Без творчества моя натура не может»
Елена Анисимова (на главном фото) всегда была творческой личностью. В детстве окончила хореографическое отделение Динской школы искусств. Это был первый набор первой в России школы искусств. После института вернулась туда преподавателем, где отработала 20 лет. Сейчас она возглавляет динской Дом культуры.
«Несмотря на то, что окончила хореографическое направление, мне с детства хотелось петь. Поэтому параллельно я занималась вокалом. Начала петь в народном хоре Кубани. Потом мы организовали коллектив «Сувенир», защитили звание народного. Затем я организовала свой коллектив «Кубаночка», – рассказывает Елена Анисимова.
Ансамбль «Кубаночка» защитил звание народного и уже отметил десятилетний юбилей большим концертом. Примечательно, что его состав – женщины среднего возраста. Детских и возрастных коллективов много, а средний пласт найти тяжело, так как это работающее население.
Несмотря на свою занятость, Елена продолжает петь. Женщина получила еще одну профессию, но признается, что без творчества ее натура не может.
«Творчество дает человеку ощущение духовности. В институте нам говорили: человек интересен тем, что он развит духовно, умственно и физически. Он должен быть гармонично развитой личностью», – говорит Елена Анисимова.
Коллектив «Кубаночка» знаком многим по выступлениям в праздничных программах, и не только в Динском районе. Больше всего Елене запомнился их выезд в Республику Дагестан, Дербентский район, где к гостям отнеслись с большим уважением и трепетом.
Коллектив Елены планирует поездку в Чебоксары, но на это нужны средства.
Надежда Маркина: «Танцевальный коллектив — дело всей моей жизни»
Надежду Маркину многие знают как основателя популярных детских коллективов «Непоседы» и «Ладушки». Но для педагога и основателя это единый коллектив, только один появился позже, когда юных танцоров стало гораздо больше. Разделение идет только по возрастным группам. С раннего детства женщина знала, что ее жизнь будет связана с танцем. Так и получилось. Она занималась в Динской школе искусств, затем окончила Ставропольское училище. Надежда вышла замуж за артиста балета, который окончил Воронежское хореографическое училище.
«Вместе с ним мы семь с половиной лет танцевали в западной группе войск в Германии. Профессиональный опыт на профессиональной сцене и школа – все в основном получено там. Вернулись в Динскую, когда войска вывели. Я устроилась на работу в Центр внешкольной работы, там и появился наш коллектив», – вспоминает Надежда Маркина.
Через одиннадцать лет педагог перешла в динской Дом культуры, где и продолжает работать.
«В позапрошлом году нашему коллективу исполнилось двадцать лет, – рассказывает Надежда Маркина. – Выпускники у нас достойные. Например, Виталий Гетманов танцует в Большом театре. В августе у нас планируется совместный проект. Для нас это будет отчетный концерт».
Танцевальный коллектив принимает участие во всех праздниках. Ежегодно в их репертуаре появляется 2-3 новых постановки. Ребята часто выезжают за границу, объездили почти всю Европу.
Сейчас с Надеждой Маркиной работает ее сын.
«Моя смена, которую я готовила целенаправленно. Он получил хорошее образование, есть танцевальная практика. Есть кому передать коллектив, в надежные руки», – подметила она.
Мы принимаем участие
в формировании характера воспитанников. Помимо танцевального обучения, идет большая воспитательная работа...
Евгений Сулименко: «Стать актером было моей мечтой»
Евгений Сулименко изначально планировал свой жизненный путь по-другому. С детства он мечтал стать артистом, занимался в театральном кружке. Окончив театральное училище, по распределению попал в театр Хмельницкого. Затем была служба в армии в Донецке. Судьба распорядилась так, что вернуться в театр не удалось.
«Стать актером было моей мечтой», – с нотками грусти в голосе произносит Евгений.
В 1985 году после переезда в Динскую Евгений Сулименко пришел работать в динской Дом культуры. Был период, когда он уходил в Центр творчества. В 1996 году ему предложили вернуться в ДК и возглавить Центр народной культуры. Через несколько лет учреждение расформировали. Сегодня Евгений возглавляет отдел досуговой деятельности в Доме культуры. Сценарии, по которым проходят станичные, а зачастую и районные праздники, – творение этого отдела.
«Вдохновение у нас уже в крови. Для нас это высокая ответственность, переживания за мероприятие. Всегда обдумываем каждое слово, его место в сценарии, в предложении. Возможно, благодаря хорошему тексту и рифме у людей возникает слаженная картинка», – рассказывает о своей работе Евгений.
Близкие к работе мужчины всегда относились с пониманием.
«Все мои близкие любили мою работу, наверное, потому, что я ее очень любил. Впечатления, рассказы… Они приходили на все мероприятия. Мама всегда приходила», – с теплотой вспоминает Евгений.
Евгений Сулименко волею судьбы стал бессменным Дедом Морозом динской елки. Впервые надел костюм этого персонажа, еще будучи студентом, в 1981 году. В Динской он выходит к зрителям в образе Деда Мороза с 1985 года, ему как лучшему Деду Морозу вручили грамоту.
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