День района и станицы Динской в онлайн-формате
Администрация обнародовала планы на празднование Дня Динского района и станицы Динской. Торжество решено провести в онлайн-формате.
Все последние годы торжества проходили 11 июня с размахом. Более 10 лет подрят устраивались карнавальнве шествия. А вечером жителей и гостей района ждало выступление приглашенных артистов и фейерверк. В 2020-м коррективы внесла пандемия COVID-19. ⠀
Что будет в программе:
-культурные фестивали,⠀
-исторические экскурсы,⠀
-молодежные викторины,⠀
-спортивные акции,
-флешмобы,⠀
-челленджи,⠀
-творческие фотоконкурсы,⠀
-выступления творческих коллективов,⠀
-мастер-классы декоративно-прикладного искусства,
-акции школьников, педагогов, малышей и их родителей, а также активных и инициативных динчан.
Старт уже 2 июня, а финал - 11 июня.
"Узнать о том, как принять участие в мероприятиях онлайн, можно будет из анонсов", - сообщает администрация.
Комментарии
С одной стороны те кто ждал праздник,покушать и выпить и послушать музыку с веселым настроением наверное расстроены,но с другой стороны какая экономия для района!?
Ох и тормоза.Лучше перенесите олени.