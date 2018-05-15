День семьи отметили в Динском районе (фото, видео)

День семьи отметили в Динском районе (фото, видео)
Праздничный концерт пришелся по душе всем гостям.

День семьи отметили в Динском районе (фото, видео)

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19 дней назад Газета РВСДень семьиДень семьи в Динском районеДинскаяКрасносельскоеМеждународный день семьиМногодетная семьяНовости Динского районаОтец СергийПластуновскаяСемьяСтаромышастовская

15 мая 2018 года в Динском районном организационно-методическом центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню семьи.

Праздничный концерт подготовили молодые творческие коллективы Динского района.

К многодетным семьям, которые присутствовали на мероприятии, с приветственным словом и благодарностью за добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление традиций обратилась начальник управления по вопросам семьи и детства администрации МО Динской район Анна Зеленева. Штатный священник храма Святой Троицы станицы Динской отец Сергий также поздравил с праздником, пожелал Божьего благословения и попросил подрастающее поколение «почитать родителей».

Многодетным семьям со всего района были вручены подарки и благодарственные письма:

  • семье Чухачевых из станицы Васюринской;

  • семье Петрик из села Красносельского;

  • семье Хачатурян из станицы Новотитаровской;

  • семье Алексеенко из села Первореченского;

  • семье Копытько из станицы Пластуновской;

  • семье Селенок из станицы Старомышастовской.

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Комментарии

Эксперт
Эксперт 18 дней назад

Позорище. Лучше бы вообще не показывали фото с тем, что поставили на столы людям. Вот если бы собирали чинуш или депутатов на столах стояли бы нормальные столовые приборы, фрукты и сладости. Очередной раз показали, что все проведено для галочки, а не для уважения и чествования.

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4
Ааа
Ааа 18 дней назад

У мужиков лица грустные

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1
Она
Она 16 дней назад

Семья из Васюринской не Чухарева, а Чухачёва!

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0
Света
Света 16 дней назад

Ужас.... одноразовые стаканы....мятые скатерти....скудное угощение...зал скучный....

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-1
Тоже мама
Тоже мама Света 13 дней назад

Я поражаюсь. Почему-то стыдно за такие комментарии. Вы туда поесть детей привели?

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0