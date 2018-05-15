День семьи отметили в Динском районе (фото, видео)
15 мая 2018 года в Динском районном организационно-методическом центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню семьи.
Праздничный концерт подготовили молодые творческие коллективы Динского района.
К многодетным семьям, которые присутствовали на мероприятии, с приветственным словом и благодарностью за добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление традиций обратилась начальник управления по вопросам семьи и детства администрации МО Динской район Анна Зеленева. Штатный священник храма Святой Троицы станицы Динской отец Сергий также поздравил с праздником, пожелал Божьего благословения и попросил подрастающее поколение «почитать родителей».
Многодетным семьям со всего района были вручены подарки и благодарственные письма:
семье Чухачевых из станицы Васюринской;
семье Петрик из села Красносельского;
семье Хачатурян из станицы Новотитаровской;
семье Алексеенко из села Первореченского;
семье Копытько из станицы Пластуновской;
- семье Селенок из станицы Старомышастовской.
Комментарии
Позорище. Лучше бы вообще не показывали фото с тем, что поставили на столы людям. Вот если бы собирали чинуш или депутатов на столах стояли бы нормальные столовые приборы, фрукты и сладости. Очередной раз показали, что все проведено для галочки, а не для уважения и чествования.
У мужиков лица грустные
Семья из Васюринской не Чухарева, а Чухачёва!
Ужас.... одноразовые стаканы....мятые скатерти....скудное угощение...зал скучный....
Я поражаюсь. Почему-то стыдно за такие комментарии. Вы туда поесть детей привели?