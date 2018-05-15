День семьи отметили в Динском районе (фото, видео)

15 мая 2018 года в Динском районном организационно-методическом центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню семьи.

Праздничный концерт подготовили молодые творческие коллективы Динского района.

К многодетным семьям, которые присутствовали на мероприятии, с приветственным словом и благодарностью за добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление традиций обратилась начальник управления по вопросам семьи и детства администрации МО Динской район Анна Зеленева. Штатный священник храма Святой Троицы станицы Динской отец Сергий также поздравил с праздником, пожелал Божьего благословения и попросил подрастающее поколение «почитать родителей».

Многодетным семьям со всего района были вручены подарки и благодарственные письма:

семье Чухачевых из станицы Васюринской;

семье Петрик из села Красносельского;

семье Хачатурян из станицы Новотитаровской;

семье Алексеенко из села Первореченского;

семье Копытько из станицы Пластуновской;

семье Селенок из станицы Старомышастовской.







