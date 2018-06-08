День социального работника: островок любви и добра

8 июня отмечают День социального работника. Коллектив социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних захотел рассказать о своем учреждении и руководителе в преддверии праздника.

Что вы чувствуете и представляете, когда слышите слова «приют для детей», «специализированное учреждение», «реабилитационный центр для несовершеннолетних»? Можно лишь догадываться… Но как же есть на самом деле.

Задача номер один: любить детей

Статная, красивая, с добрым живым взглядом женщина по имени Ольга Юрьевна Пискунова – директор реабилитационного центра для несовершеннолетних в станице Динской. Много было трудных ситуаций. Но она мастер находить индивидуальный подход и к малышу, и к взрослому: чаем угостит, искренне отметит важное о собеседнике в разговоре, помощь предложит.

В центре детей не оценивают, не навешивают ярлыки на маленьких личностей, их просто любят. А если и журят, то деликатно, используя все правила современной психологии.

Случилась как-то история: ребенок убежал (по старой привычке – он так много раз делал, проживая у себя дома), но вернулся. Сам пришел, не побоялся. И прожил еще долго в центре до тех пор, пока его семейную ситуацию не урегулировали, а точнее – сделали все, чтобы он вернулся в подготовленную для его дальнейшего роста почву. И растет сейчас этот цветок на радость близким. Благо, таких выпускников центра много. Ольга Юрьевна, кстати, поддерживает традицию встреч с ребятами, многие из них свое некогда «временное место» по-прежнему называют домом.



Задача номер два: создать красоту

Всегда существует потребность в уюте и комфортном быте. Центр давно нуждался в ремонте – нужна была реконструкция крыши, новая игровая площадка.

Так в стенах центра появился спонсор. Благотворительный фонд имени Андрея Андреева работает уже много лет, помогает нуждающимся. Сотрудники фонда вместе с их главой отозвались сразу и приступили к делу. В результате центр обновил свое лицо. Свежо, красиво, современно, безо-

пасно, уютно.

Задача номер три: получить новые знания

В центре обучаются разным навыкам для улучшения качества своей бытовой и духовной жизни все от мала до велика. Появились в учреждении новые программы, а слово «методика» наполнилось реальным значением и звучанием. Подтверждением вышесказанному стало получение лицензии на право вести дополнительную образовательную деятельность в центре.

Да, много пришлось поработать, а сколько еще предстоит сделать. Знание требует труда, внимательности, культуры. Но повелось уж так в центре: сказано – сделано! Кстати, это еще один дар Ольги Юрьевны – доводить начатое дело до победного конца. Переживать трудности и не сдаваться, быть, а не казаться! С таким девизом она вот уже семь лет возглавляет это удивительное место, где любят, несмотря ни на что, где помогают детям и их родителям удовлетворить потребности в безопасности и обрести необходимые для счастливой жизни профессиональные навыки.

А совсем еще малышей здесь нянчат, обнимают и поддерживают добрым словом. И как трогательно, когда в стенах центра они учатся читать свои первые в жизни слова и, преисполненные нежностью, маленькой ручонкой выводят на белом чистом листе слово «мама».

Ради этого стоит жить и работать!



Коллектив Динского СРЦН