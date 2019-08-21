День станицы Васюринской: программа мероприятий

24 августа Васюринская отметит свое 225-летие. На этот день в Центральном парке запланирована программа праздничных мероприятий:





8:30 – Фестиваль-конкурс детского творчества «Трям, Здравствуйте».

9:00 — Начало работы «Харчевни».

9:00 — Начало работы выставки мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

9:00 — Начало работы выставки военной техники и оружия у Мемориала по ул. Ленина.

10:00 — Начало работы детской игровой площадки у кинотеатра «Колос».

10:00 — Начало работы «Читальни».

11:00 — Торжественное награждение станичников на летней сцене.

12:00 — Выступление Образцового детского ансамбля «Веснушки».

12:40 — Выступление народного хора ветеранов «Родные напевы».

13:20 — выступление народного хора «Зори Кубани».

13:50 — Выступление народного ансамбля «Звездный».

14:30 — Выступление детского ансамбля «Акварель» и ансамбля танца «Дыхание».

15:30 — Выступление инструментального коллектива «Клондайк».

16:10 — Выступление инструментального коллектива «Пушкин и ко».

18:30-19:30 — Выступление образцового художественного вокального ансамбля «Младороссы» из города Усть-Лабинска.

20:00-21:00 — Выступление группы «Funk You» на площади перед администрацией.

21:00 — Праздничный салют на площади перед администрацией.

21:10-23:00 — Дискотека.





25 августа с 10:00 в Центральном парке станицы пройдет III Открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс народной и обрядовой песни «Васюринский разгуляй».